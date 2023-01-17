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Коммерсантъ FM
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Активы посчитают орубленно

Банкам помогут с формированием резервов на заблокированные кредиты

В 2023 году банки смогут перевести заблокированные за рубежом активы в рубли. Это планируется сделать в рамках послаблений для кредитных организаций, в частности, для предоставления рассрочки на постепенное доведение уровня резервов до 100%. Поскольку активы будут оцениваться в рублях, их величина окажется защищена от колебаний курса, что снизит давление на капитал и прибыль.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Банк России опубликовал проект указания, который должен изменить отражение заблокированных из-за санкций активов банков в отчетности РСБУ. По оценке ЦБ, перспективы возврата таких активов «представляются крайне низкими, несмотря на то что с юридической точки зрения они пока не конфискованы». Однако одномоментное создание по заблокированным активам 100% резервов регулятор счел «излишне консервативным подходом», в связи с чем позволил банкам начислять по ним резервы (от 0% до 100%) в течение десяти лет (до 31 декабря 2032 года). Одномоментное начисление резервов в размере 100%, по оценке ЦБ, привело бы «к существенному сокращению прибыли и капитала отдельных банков, снижению потенциала кредитования».

C конца февраля 2022 года регулярно расширялись санкции против российского банковского сектора. За это время под санкции ЕС и США попали ряд крупных кредитных организаций, включая весь список системно значимых за исключением трех — Райффайзенбанка, Юникредит-банка и Тинькофф-банка. В случае блокирующих санкций замораживались активы на территории иностранных юрисдикций.

Общий объем таких активов ЦБ публично не раскрывал. Однако исходя из предыдущих высказываний глав банков известно, что у ВТБ заблокированы активы на сумму около 600 млрд руб., у «ФК Открытие» — 4 млрд руб. Кроме того, согласно статистике ЦБ, остатки российских кредитных организаций на корреспондентских счетах в банках за рубежом на начало февраля 2022 года составляли 1,85 трлн руб. Основная часть — свыше 1 трлн руб.— была размещена в банках США, на втором месте — Великобритании (257 млрд руб.), на третьем — Германии (129 млрд руб.).

Сейчас по банковскому сектору средний уровень резервирования составляет менее 5% от замороженных активов, уточнял в конце декабря ЦБ. Это отражает ситуацию «за исключением нескольких банков, у которых заблокированные активы уже значительно зарезервированы». Речь может идти о Сбербанке, глава которого Герман Греф в сентябре 2022 года на ВЭФ говорил, что в банке «фактически полностью сформировали резервы, которые были необходимы».

Если банк пользуется рассрочкой резервов, то стоимость активов по РСБУ будет зафиксирована в рублях по курсу, действующему на дату вступления указания. В нем ЦБ вводит термин «невозмещаемые заблокированные активы», то есть активы, у которых нет альтернативных источников возврата, отмечает старший эксперт ФБК Анна Тимершина. Их стоимость «будет учитываться в рублях и не будет подлежать пересчету в связи с изменениями официального курса, что позволит в дальнейшем избежать "бумажного" результата от курсовой переоценки таких активов»,— поясняет она. Как отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов, таким образом «будет постоянный, а не динамично изменяющийся график формирования резервов».

Документ также «позволяет исключить заблокированные активы и "невыполнимые" обязательства из расчета открытой валютной позиции (ОВП)», отмечает господин Беликов. С учетом невозможности истребования заблокированных активов и погашения отдельных обязательств без предложенных мер их невозможно было бы исключить из расчета ОВП и пришлось бы постоянно чем-то компенсировать, потому что «совершенно не обязательно у банка будет одинаковый объем заблокированных активов и "зависших" обязательств», поясняет эксперт.

В целом же, считает партнер департамента аудиторских услуг Kept Кирилл Алтухов, ЦБ ввел послабления по трем причинам: чтобы не занижать налоговую базу по налогу на прибыль, не уменьшать базу дивидендов и, в-третьих и «не портить финансовый результат для российских банков».

Ольга Шерункова

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