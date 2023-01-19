Белый дом: Байден не намерен повышать госдолг США, несмотря на достижение лимита

Президент США Джо Байден не намерен инициировать переговоры с американскими законодателями для повышения потолка госдолга страны. Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон в ходе брифинга. Ранее сегодня, 19 января, США достигли лимита национального долга в размере $31,4 трлн.

«Конгресс без всяких условий должен заняться проблемой потолка госдолга. Наша позиция относительно этого не изменилась. Переговоров по потолку госдолга не будет»,— сказала госпожа Далтон. Трансляция брифинга опубликована на сайте Белого дома.

Сегодня, 19 января, Минфин США объявил о принятии «чрезвычайных мер» с целью избежать дефолта из-за достижения лимита госдолга в размере $31,4 трлн. Министерство, в частности, приостановило выплаты взносов в государственные фонды медицинского и социального страхования.

Госдолг США впервые превысил отметку $30 трлн в феврале 2022 года, в период с 1997 по 2022 год потолок заимствований корректировался 22 раза.

О дискуссии в Конгрессе по потолку госдолга — в материале «Ъ» «Демократы рискуют остаться в долгу».