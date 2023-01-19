Госдолг США достиг потолка, Минфин объявил о чрезвычайных мерах

США достигли лимита национального долга в размере $31,4 трлн. Во избежание дефолта американский Минфин задействует «чрезвычайные меры», они включают приостановку выплат взносов в государственные фонды медицинского и социального страхования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанет Йеллен

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Джанет Йеллен

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Период, в течение которого могут действовать чрезвычайные меры, подвержен значительной неопределенности, включая проблемы с прогнозированием платежей правительства США на несколько месяцев вперед… Я призываю Конгресс действовать незамедлительно, чтобы защитить доверие к США»,— говорится в письме (pdf) министра финансов США Джанет Йеллен.

«Период приостановки выпуска долговых обязательств» будет действовать с 19 января по 5 июня 2023 года. Выплаты в фонды могут возобновиться после увеличения потолка долга.

О том, что США достигнут потолка госдолга 19 января, Джанет Йеллен сообщала на прошлой неделе. Национальный долг США впервые превысил отметку $30 трлн в феврале 2022 года, в период с 1997 по 2022 год потолок заимствований корректировался 22 раза.

О дискуссии в Конгрессе относительно потолка госдолга — в материале «Ъ» «Демократы рискуют остаться в долгу».

Андрей Сапожников