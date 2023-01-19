Автомобилистов раскрутили на доплату

Мошенники нашли новую схему обмана автовладельцев. Он касается россиян, которые сдали машину на техосмотр в сервис. Злоумышленники обманом узнают номера телефонов клиентов и убеждают их внести доплату за непредвиденные расходы на некий счет. Причем мошенники ориентируются на информационную повестку: ссылаются на дефицит запчастей, проблемы с поставками и удорожанием ремонта, рассказали «Известиям» в Союзе автосервисов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Особенно активно такую схему стали применять после январских праздников. И это неудивительно, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Мошенники всегда специализируются на вещах, которые находятся на слуху, тогда им легко верят. Люди знают про дефицит запчастей? Знают.

Новости про то, что деталь обошлась дороже, нужно доплатить они воспринимают органично. И поэтому мошенники этим пользуются. А найти номер телефона жертвы вообще не представляет собой никакой проблемы.

Человек оставляет свои номера в том же автосервисе, базы данных регулярно сливаются. Посмотреть, какие машины кому принадлежат, тоже не проблема. Автовладельцы, когда им предлагают какую-то доплату, должны действовать очень просто — позвонить в сервис и попросить прислать фото, скриншоты, перепроверять любую входящую информацию. Тогда риск попасться в лапы мошенников стремится к нулю».

Но вряд ли такая схема станет массовой. Мошенников в подобных случаях нетрудно поймать, считает руководитель практики финансовых расследований компании FBK, доцент кафедры криминалистики МГУ Александр Сотов: «Даже если используются счета подменных компаний, проследить движение не так уж и сложно. Сложности могут возникнуть, если будет использован так называемый кассовый разрыв, когда денежные средства снимаются со счета в наличном виде и вносятся на другой.

Но в то же время появляется возможность выйти на курьеров, которые занимаются снятием денег. Банкоматы оборудованы камерами, и установить личность конкретного человека несложно. Прежде чем поднимать вопрос о задержании мошенников и возврате денег, неплохо было бы предварительно решить вопрос о возбуждении дела, чтобы придать процедуре юридический ход».

Тем временем 16 января стало известно, что россиянам все чаще приходится оплачивать ремонт машин из собственного кармана даже при наличии ОСАГО. Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, дефицит автозапчастей и увеличение сроков поставок привели к тому, что компании в разы активнее отказывают владельцам авто в компенсациях по полису.

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Сабина Адлейба, Владимир Расулов