Горсуд Петербурга признал снос дома Басевича законным

Санкт-Петербургский городской суд признал законным решение нижестоящей инстанции по дому Басевича. Здание в стиле модерн на Большой Пушкарской улице будет снесено практически полностью как аварийное, сообщили в Telegram-канале градозащитников «SOS СПб СНОС».

В комментарии говорится, что коллегия судей отказала в удовлетворении нашего ходатайства об истребовании из Следкома независимой экспертизы, проведенной в конце прошлого года. В ней говорится, что здание может быть отремонтировано. Экспертиза установила, что разборке частично подлежат стены и перекрытия, а основной объем всех флигелей может быть сохранен.

«Тем не менее суд не поверил выводам данной независимой экспертизы, не захотел запрашивать экспертизу Следственного комитета и вынес решение в пользу застройщика»,— отмечается в сообщении.

Градозащитники планируют продолжить сохранение исторического здания. В то же время работы на территории уже снесенного детского сада остаются незаконны.

В декабре «Ъ-СПб» писал, что дом Басевича в Петербурге исключили из списка вещдоков по уголовному делу о превышении полномочий в КГИОП. Здание находится в аварийном состоянии с 2007 года. Смольный передал его Академии танца Бориса Эйфмана для реконструкции под общежитие для сотрудников. В августе этого года СПбГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» заключило контракт стоимостью 2,7 млрд рублей на реставрацию в пользу Академии танца Бориса Эйфмана с ПСБ «Жилстрой», аффилированным с ЗАО «БФА-Девелопмент» Людмилы Коган и Александра Кретова.

Подробнее о ситуации вокруг дома Басевича читайте в материале «Ъ-СПб» «Аварийный дом стал вещдоком».

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