Дом Басевича в Петербурге исключили из списка вещдоков по уголовному делу о превышении полномочий в КГИОП

Исторический дом Басевича в Санкт-Петербурге больше не числится в списке вещественных доказательств по уголовному делу о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п. «в», ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении городского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Чуть раньше власти Петербурга выдали компании, получивший контракт на реконструкцию здания, разрешение на проведение работ, рассказал «Деловой Петербург».

«По информации, имеющейся в распоряжении службы, постановление о признании дома Басевича вещественным доказательством по делу в отношении КГИОП отменено»,— цитирует издание пресс-службу Госстройнадзора.

Следственный комитет признал дом Басевича 1912 года постройки на Большой Пушкарской, 7А, вещественным доказательством по уголовному делу в отношении деятельности КГИОП, которая, как считает следствие, привела к сносу ряда исторических зданий Петербурга, формально попадавших под запрет демонтажа. Сейчас от сноса здание защищают только наложенные на проект реконструкции меры судебной защиты.

Дом Басевича находится в аварийном состоянии с 2007 года. Ранее Смольный предал здание Академии танца Бориса Эйфмана для реконструкции под общежитие для сотрудников. В августе этого года СПбГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» заключило контракт стоимостью 2,7 млрд рублей на реставрацию в пользу Академии танца Бориса Эйфмана с ПСБ «Жилстрой», аффилированным с ЗАО «БФА-Девелопмент» Людмилы Коган и Александра Кретова.

Подробнее о ситуации вокруг дома Басевича читайте в материале «Ъ-СПб» «Аварийный дом стал вещдоком».

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