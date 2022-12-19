У дома Басевича в Петербурге начали сносить детский сад

Здание детского сада начали сносить на Большой Пушкарской улице, 9 в Санкт-Петербурге возле дома Басевича, за сохранение которого выступают градозащитники. На его месте впоследствии должно появиться общежитие для учащихся академии танца Бориса Эйфмана, сообщили 19 декабря в Telegram-канале «Градозащитного пресс-центра».

Бывший детский сад №93 был возведен в 1961 году, он примыкает к дому Басевича. Градозащитники обращают внимание, что в Петроградском районе города не хватает детских садов с собственными огороженными детскими площадками и зелеными зонами. Занимавшее ранее это здание учреждение перевели в детсад №82, в получасе ходьбы от здания, которое сейчас сносят.

На прошлой неделе «Ъ-СПб» писал, что Дом Басевича в Петербурге исключили из списка вещдоков по уголовному делу о превышении полномочий в КГИОП. Немногим раньше городские власти выдали разрешение на проведении работ компании, выигравшей контракт на реконструкцию здания.

Подробнее о ситуации вокруг дома Басевича читайте в материале «Ъ-СПб» — «Аварийный дом стал вещдоком».

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