Кадыров назвал попытки запретить бороды у военных антиисламской провокацией

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал право участвующих в спецоперации военных носить бороды. Он раскритиковал позицию депутата Госдумы генерал-лейтенанта Виктора Соболева и заявил, что 99,9% военных, отправленных из Чечни в зону боевых действий, носят бороды, как это и полагается по исламским правилам. В силу этого требования от солдат бриться глава региона и генерал Росгвардии охарактеризовал как провокацию, направленную против мусульман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Соболев прекрасно знает, кто и почему на передовой носит бороду. Поэтому я всерьез уверен, что это явная провокация, которая призвана погасить боевой дух у бойцов, находящихся на священной войне ради Всевышнего и которые только ради Всевышнего носят бороду, как это делал наш любимый Пророк»,— написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни призвал прекратить придираться к внешнему виду бойцов. «Блюстителей устава» из числа законодателей он предложил отправить на передовую. «Хотите проверить соблюдение устава? Пожалуйста! Вперед на передовую! Как это уже делают с десяток депутатов Госдумы, которые принимают активное участие в боевых действиях и получают Звезды Героев»,— заключил господин Кадыров.

18 января депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что в условиях боевых действий военные не могут надлежащим образом ухаживать за своими бородами, из-за чего в армии был введен запрет на их ношение. По мнению депутата, при любой, даже самой интенсивной, боевой деятельности есть «15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид». Также он поддержал запрет на смартфоны и планшеты среди военнослужащих.

Схожую с мнением Рамзана Кадырова позицию ранее высказал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он заявил, что многие бойцы, как мусульмане, так и православные, носят бороды по религиозным соображениям. Также отмечал, что борода на фронте является символом и традицией: «Как пел Леонид Осипович Утесов: "Вот когда прогоним фрица, будет время, будем бриться"». Требования запретить планшеты и смартфоны он охарактеризовал как «архаику 60-х годов», обвинив господина Соболева в отсутствии современной военной эрудиции.

О запрете на ношение бород и использование смартфонов ранее сообщали находящиеся в зоне спецоперации военкоры. 17 января врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что связался с военной комендатурой, которая опровергла наличие подобных запретов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Михаил Беляев, Андрей Сапожников