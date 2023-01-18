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Коммерсантъ FM
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Депутат Соболев объяснил запрет на ношение бороды в армии проблемами с уходом за внешним видом

Запрет на ношение бород военными в зоне боевых действий обусловлен невозможностью следить за своим внешним видом в подобных условиях, рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он отметил, что использование планшета военнослужащим делает его «целью для противника», в связи с чем личные гаджеты на фронте также запрещены.

Виктор Соболев

Виктор Соболев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Виктор Соболев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Основная задача военного — это грамотно, умело воевать. Но я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом. Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата»,— пояснил господин Соболев РБК.

Вчера, 17 января, врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал появившиеся в ряде Telegram-каналов слухи о введении запрета на ношение бород и использование планшетов в армии. Он сказал, что связался с военной комендатурой, представители которой опровергли наличие подобных запретов. По мнению Дениса Пушилина, подобные ограничения никак не повлияли бы на воинскую дисциплину и вызвали бы непонимание среди военных.

Андрей Сапожников

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