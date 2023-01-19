Минцифры России по-прежнему не видит необходимости в блокировке YouTube

Позиция Минцифры по поводу блокировки YouTube не изменилась, передает «Интерфакс» слова главы ведомства Максута Шадаева. Министр неоднократно выступал против ограничения доступа к видеохостингу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В России в последние дни вновь развернулась дискуссия насчет блокировки YouTube. Так, гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров сказал в интервью РБК, что вопрос стоит рассматривать, если площадка продолжит нарушать российские законы. Вместе с тем он отметил, что RuTube, который принадлежит «Газпром-Медиа», не сможет стать заменой YouTube.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также на этой неделе заявлял, что «в ближайшее время YouTube будет закрыт». По его мнению, видеохостинг до сих пор не закрыли, потому что «на Старой площади в администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном — поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас». По его словам, когда YouTube заблокируют, те, кто им пользуется, «будут выявлены и понесут заслуженное наказание».

В июне 2022 года господин Шадаев рассказывал, что YouTube находился на первом месте по трафику мобильного интернета. На долю видеохостинга приходятся 18% трафика «большой четверки» операторов.

О росте популярности YouTube на фоне военной операции — в материале «Ъ» «Котики без новостей».

Леонид Уварчев