Котики без новостей

Россияне стали проводить больше времени на YouTube: показатель начал расти в июле и августе, следует из оценок Mediascope. Эксперты связывают тенденцию с желанием части интернет-пользователей «отгородиться от новостной повестки». Также на YouTube ищут старые фильмы, которые пропали из российских онлайн-кинотеатров. Перетекает в сервис и аудитория Instagram (деятельность головной Meta по ведению сервиса в России признана экстремистской и запрещена) и ограниченного по функционалу TikTok. Несмотря на претензии российских властей к контенту на YouTube, вероятность его блокировки в стране эксперты сейчас считают низкой из-за отсутствия полноценных альтернатив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными, опубликованными на сайте Mediascope (.pdf), согласно которым в июле и августе россияне стали проводить больше времени на YouTube. С начала года показатель оставался стабильным и составлял 84 минуты (в мае 85 минут). В июле же среднее время просмотра видео на YouTube выросло до 87 минут, а в августе — до 88 минут (учитывались данные интернет-пользователей старше 12 лет по всей России по декстопным и мобильным устройствам). Данных за сентябрь пока нет.

Охват (процент людей от населения РФ, которые хотя бы раз в сутки заходят в сервис) YouTube почти не изменился по сравнению с предыдущими месяцами, составив 39% в июле и августе. Показатель выше (40%) наблюдался только в марте, сразу после начала военных действий на Украине. Однако год к году охват увеличился: в августе 2022 года он составил 48 млн человек против 41,3 млн человек в августе 2021-го. По охвату за август, по данным Mediascope, YouTube занял пятое место среди интернет-ресурсов, уступая WhatsApp, «Яндексу», Google и «ВКонтакте». В Rutube и VK Video не ответили на запросы о динамике показателей.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что рост времени на YouTube связан с «эскапизмом в обществе и усталостью от новостей».

«Люди ищут контент, который бы не касался политической и военной ситуации, а развлекательных передач на ТВ стало меньше. На YouTube такого контента много»,— поясняет эксперт. Исходя из показателей, можно предположить, добавляет он, что больше времени в сервисе проводят постоянные пользователи, то есть новой аудитории не появилось.

Количество времени в YouTube может также отражать ограничения в других видах развлечений: отсутствие больших голливудских премьер в кино и изъятие из библиотек онлайн-кинотеатров старых фильмов и сериалов (см. “Ъ” от 18 августа), отмечает Денис Кусков: «Если люди что-то не находят в онлайн-кинотеатрах, они ищут это либо в торрентах, либо на YouTube». Однако гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет ivi, Okko, Start и др.) Алексей Бырдин не согласен с этим: «Старые фильмы люди ищут в поисковиках и находят на специализированных сайтах».

Рост времени просмотра YouTube, по мнению господина Бырдина, вызван в том числе блокировкой Instagram и Facebook и ограничениями по публикациям в TikTok: «На YouTube есть похожий формат коротких видео».

Далеко не все пользуются VPN, то есть у части населения в связи с блокировками ряда соцсетей освободилось время, которое перераспределяется в другие каналы, в том числе на YouTube, согласна директор по исследованиям OMD OM Group Ирина Едемская.

С начала военных действий на Украине власти обсуждали возможную блокировку YouTube. Об этом, в частности, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору. Однако, хотя российские суды штрафуют Google (владеет YouTube) за неудаление с видеосервиса недостоверной информации о военной операции (9 сентября было утверждено взыскание с Google 21,7 млрд руб. оборотного штрафа), вероятность крайней меры воздействия на ресурс через блокировку сейчас невелика, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «Полноценных альтернатив для YouTube нет, а его блокировка может привести к непредвиденным последствиям для других сервисов Google — могут возникнуть серьезные сбои».

Валерия Лебедева