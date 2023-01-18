Пригожин: YouTube в ближайшее время будет запрещен, а те, кто им пользуется, понесут наказание

Предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в ближайшее время YouTube будет запрещен в России, а те, кто им активно пользуется, понесут «заслуженное наказание». По его мнению, одной из причин, по которой видеохостинг еще не запретили, является позиция «большого количества людей» в администрации президента, которые делают ставку на поражение России. Комментарий Евгения Пригожина опубликовала пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд» в Telegram-канале.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Первая и главная причина (доступности YouTube в России.— ''Ъ'') — у нас сегодня на Старой площади в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном — поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас»,— говорится в сообщении предпринимателя.

По словам господина Пригожина, американцы «вас к себе не возьмут». «И тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда “Вагнера”»,— пригрозил Евгений Пригожин. Тех, кто выступает против закрытия YouTube, предприниматель назвал предателями, которые отдыхают за границей и всячески поддерживают Запад. А тех, кто выступает за блокировку YouTube и за то, чтобы «русские смотрели русское и пророссийское», основатель ЧВК «Вагнер» назвал «простым русским народом».

Вторая причина, по которой YouTube еще не заблокирован,— это «абсолютно нелепое мнение» об отсутствии альтернативы. По мнению Евгения Пригожина, это не так и для хранения большого количества видео подходят, в частности, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 Мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание после того, как он будет запрещен»,— заключил предприниматель.

5 декабря Евгений Пригожин попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить деятельность видеохостинга YouTube. По его мнению, на платформе якобы распространяют «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений», а также информацию, «направленную на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий».

В октябре 2022 года Минцифры сообщило, что в России не планируют блокировать доступ к YouTube. После начала военной операции России на Украине видеохостинг заблокировал российские каналы компаний из РФ, в том числе попавших под санкции. В частности, в августе были заблокированы каналы «Ростеха» и КамАЗа. Кроме того, блокировок коснулись и каналы СМИ. В настоящий момент на YouTube заблокированы каналы РБК, ТАСС, МИА «Россия сегодня», ВГТРК, «Соловьев Live» и RT.

Эрдни Кагалтынов