Отсеянные игроки

Четвертый день Australian Open перевыполнил все нормативы по количеству сюрпризов. В течение считаных часов в 1/32 финала из борьбы выбыли несколько сильных участников мельбурнского турнира, в том числе «посеянные» вторыми норвежец Каспер Рууд, уступивший в четырех партиях американцу Дженсону Бруксби, и Унс Джабир из Туниса, проигравшая чешке Маркете Вондроушовой. В отличие от них первая ракетка России Андрей Рублев после победы над финном Эмилем Руусувуори вышел в третий круг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После поражения норвежца Каспера Рууда в мужской сетке Australian Open впервые с 2002 года уже после второго круга не осталось ни одного из трех лучших теннисистов мира

Фото: Carl Recine, Reuters После поражения норвежца Каспера Рууда в мужской сетке Australian Open впервые с 2002 года уже после второго круга не осталось ни одного из трех лучших теннисистов мира

Фото: Carl Recine, Reuters

Дни, отмеченные повышенным количеством неожиданностей, выдаются практически на каждом турнире Большого шлема. В Мельбурне таковым оказался минувший четверг, по итогам которого из сеток мужского и женского одиночных разрядов исчезли не менее пяти игроков, претендовавших если не на победу, то по крайней мере на участие в решающих матчах второй недели.

Причины неудач, как обычно, у всех разные. Например, полуфиналист Australian Open трехлетней давности Александр Зверев из Германии проводил свой второй турнир после семимесячного перерыва, связанного с тяжелейшей травмой голеностопа, полученной в полуфинале против Рафаэля Надаля на Roland Garros. Этим и воспользовался его 25-летний ровесник Майкл Ммо, который с отцовской стороны имеет нигерийские корни, с материнской — ирландские, родился в Саудовской Аравии, а представляет США. Проиграв в финале квалификации, Ммо, названный родителями в честь баскетбольной звезды Майкла Джордана, попал в основную сетку как lucky loser, а против Зверева провел лучший матч своей жизни, поражая публику очень красивой комбинационной игрой с выходами к сетке.

Еще более неожиданным стало фиаско девятой ракетки мира американца Тейлора Фрица, который в ноябре очень здорово выглядел на итоговом турнире в Турине, дошел до полуфинала и вроде бы доказал закономерность своего пребывания в элите. Его остановил 113-й номер мирового рейтинга австралиец Алексей Попырин, получивший wild card. Тут была большая борьба, растянувшаяся на четыре с лишним часа, но в концовке Фриц был просто сам не свой. За весь пятый сет он взял на приеме всего четыре очка!

Однако самый большой сюрприз родился во встрече третьей ракетки мира норвежца Каспера Рууда с американцем Дженсоном Бруксби, который, несмотря на выход в четвертый круг US Open, является дебютантом австралийского чемпионата.

Имея преимущество в скорости подачи, теперь уже бывший претендент на лидерство в рейтинге по итогам нынешнего турнира, отличающийся выверенной игрой на задней линии, допустил за четыре партии 55 невынужденных ошибок. Таким образом, начало нынешнего сезона получилось для Рууда провальным. Проведя в Австралии и Новой Зеландии три турнира, он потерпел три поражения в пяти матчах. И можно лишь догадываться, в какой степени на его нынешних результатах сказалось участие в показательном турне по Южной Америке, которое Рууд во второй половине ноября предпринял вместе с Рафаэлем Надалем, вместо того чтобы полноценно отдыхать. Сам он, кстати, после игры говорил о небольшом недомогании в области брюшного пресса.

После проигрыша норвежца самыми высокорейтинговыми теннисистами в нижней половине сетки стали Новак Джокович, который продолжает испытывать сложности с левым бедром, но двигается дальше, и первая ракетка России Андрей Рублев. Разобравшись в четырех сетах с лучшим теннисистом Финляндии Эмилем Руусувуори, он уже подтвердил свой прошлогодний результат.

Зато внесли свой посильный вклад в звездопад на кортах Melbourne Park женщины. Одной из них оказалась девятая ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова, проигравшая одной из победительниц квалификации американке Кэти Волынец

Наверняка одной из причин такого результата стала травма, не позволившая Кудерметовой в конце прошлой недели выйти на полуфинал турнира в Аделаиде, но настроения российским болельщикам ее ранний вылет в любом случае не добавляет. Тем более что другая россиянка из топ-10, Дарья Касаткина, зачехлила ракетку еще в среду, а новая партнерша Кудерметовой по парному разряду, обладательница четырех титулов Женской теннисной ассоциации (WTA) Людмила Самсонова, выдала крайне неудачный матч против опытной хорватки Донны Векич.

На этом, впрочем, расширенный лимит на сенсации четверга исчерпан не был. Уже за полночь на арене Рода Лейвера вторая ракетка мира Унс Джабир, финалистка Wimbledon и US Open прошлого года, пала жертвой своих проблем с правым коленом, а также хорошего настроя серебряного призера токийской Олимпиады чешки Маркеты Вондроушовой. Судя по всему, у лидера рейтинга WTA Иги Швёнтек в ближайшие месяцы так и не появится реальной конкурентки. Теперь в случае победы в Мельбурне она может добиться редкого достижения — более чем двукратного преимущества в очках над своей ближайшей преследовательницей.

Евгений Федяков