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Коммерсантъ FM
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The Hill: Байден скоро объявит о планах баллотироваться на второй срок

Действующий президент США Джо Байден в ближайшее время может объявить о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2024 году. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на осведомленные источники.

По информации «многочисленных» источников издания, Джо Байден сначала объявит о намерении переизбираться на президентский пост после ежегодного обращения к американцам 7 февраля. По их словам, официальное заявление будет сделано ближе к весне.

В январе этого года у Джо Байдена нашли две партии секретных документов: первую — в личной библиотеке его дома в Уилмингтоне, вторую — в аналитическом центре в Вашингтоне. Минюст США назначил специального прокурора для расследования дела о найденных документах.

Джо Байден допускал участие в президентских выборах 2024 года. Официально его выдвижение не анонсировалось. Экс-президент США Дональд Трамп также допускал участие в выборах. Джо Байдену 80 лет, Дональду Трампу — 76 лет.

Как скандал с секретными документами отразится на хозяине Белого дома — в материале «Джо Байден разбросал бумаги».

Анастасия Ларина

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