В доме Байдена нашли еще одну партию секретных документов

Адвокат президента США Джо Байдена обнаружил еще пять страниц с секретными документами в его доме в Уилмингтоне, штат Делавэр. Об этом сообщил специальный советник главы государства Ричард Заубер. Бумаги были немедленно переданы в Министерство юстиции.

Советник Джо Байдена заявил, что 12 января отправился в дом президента в Уилмингтоне, чтобы помочь Минюсту передать документ с секретными пометками, который был найден там ранее.

«Пока я передавал его должностным лицам Министерства юстиции, которые сопровождали меня, среди материалов с ним были обнаружены пять дополнительных страниц с классификационными отметками, всего шесть страниц. Должностные лица Министерства юстиции, которые были со мной, немедленно их заполучили»,— сказал господин Заубер (цитата по Reuters).

На этой неделе команда юристов главы государства признала, что обнаружила секретные документы, касающиеся его пребывания на посту вице-президента в администрации Барака Обамы, в его доме в Делавэре, в том числе в гараже.

Ранее другая партия секретных документов была найдена в аналитическом центре в Вашингтоне, в помещениях которого господин Байден когда-то работал. Глава Минюста 12 января назначил специального прокурора для расследования дела о найденных документах.

В августе этого года секретные бумаги нашли в резиденции предыдущего президента США Дональда Трампа во Флориде.

Подробнее — в материале «Ъ» «Джо Байден вырыл другому яму».

Дарья Эрозбек