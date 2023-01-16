Джо Байден разбросал бумаги

Над Джо Байденом сгущаются тучи. В личных вещах президента США хранилось больше десятка секретных документов. Об этом стало известно на прошлой неделе. Господин Байден работал с ними в период, когда был вице-президентом при Бараке Обаме, и по истечении срока своих полномочий не вернул бумаги в Национальный архив. Республиканцы также начали расследование в отношении родственников хозяина Белого дома. Их деятельность планируется проверить на предмет угрозы национальной безопасности, и есть подозрения, что к возможным нарушениям может быть причастен и сам действующий президент. Насколько серьезные проблемы могут быть у Джо Байдена? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joshua Roberts, Reuters Фото: Joshua Roberts, Reuters

Происходящее с Джо Байденом внешне очень напоминает разбирательство в отношении его предшественника на посту президента США Дональда Трампа. Летом 2022 года ФБР получило ордер на обыск в поместье бывшего американского лидера во Флориде и обнаружило там больше 300 незаконно присвоенных документов, 60 из которых были сверхсекретными.

Сейчас ситуация повторяется, правда в чуть меньших масштабах: в ноябре доверенные лица Джо Байдена обнаружили в коробках с личными вещами действующего лидера США около десятка бумаг, которые он должен был вернуть после того, как перестал быть вице-президентом при Бараке Обаме.

И хотя оба инцидента выглядят одинаково, сравнивать их некорректно, объяснила старший политический обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман: «Основное различие заключается в том, что Дональд Трамп препятствовал возвращению документов. Архив просил бывшего президента вернуть эти записи на протяжении длительного периода времени. В итоге, чтобы добраться до них, пришлось выписывать ордер на обыск.

У Джо Байдена, насколько мы понимаем, злого умысла не было. Он сам сообщил, что обнаружил у себя документы, а затем добровольно их вернул. Но политические последствия все равно будут, потому что, боюсь, публика не будет вдаваться в эти тонкости».

Какая именно информация содержится в обнаруженных у американского лидера документах, не уточняется. Известно лишь, что она имеет отношение к неким данным американской разведки по Украине, Ирану и Великобритании. Часть секретных бумаг адвокаты президента обнаружили в его гараже. Журналистов такая халатность шокировала. «О чем вы только думали?»,— обратился к президенту один из корреспондентов.

Аналитики не исключают, что Джо Байден просто стал заложником ситуации: после того, как срок его пребывания в кресле вице-президента истек, собирать вещи и переезжать из официальной резиденции приходилось в спешке. И разобрать все, что накопилось за время работы, представлялось затруднительным. А система контроля в Штатах оставляет желать лучшего, объяснил в эфире телеканала CNN историк Тим Нафтали: «Национальному архиву не хватает финансирования. У них нет журнала учета, какие документы передаются президенту или вице-президенту. Эти бумаги коробками лежат в охраняемых хранилищах. Их может взять президент или вице-президент и забрать в свою резиденцию.

А что происходит дальше, никто не знает. И у Национального архива просто нет возможности объехать все эти резиденции и перепроверить, не осталось ли среди личных бумаг бывших государственных деятелей секретных документов, которые принадлежат американскому народу».

Впрочем, разбирательство с документами, это только часть испытаний, которые приходятся на долю господина Байдена. Председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер обратился в Минфин с просьбой изучить деятельность сына и двух братьев президента.

И главное, что волнует республиканца , это замешан ли в их делах действующий глава государства, отмечает господин Комер: «Хочу прояснить одну вещь — это расследование в отношении Джо Байдена, именно на нем мы сосредоточим свое внимание.

Что из себя представляет семейный бизнес Байденов? Я бы назвал это торговлей влиянием. И Джо Байден не был честен с американским народом во время президентской кампании, когда говорил, что понятия не имеет, во что вовлечена его семья».

Некоторые аналитики считают, что цель этого разбирательства не столько установление истины, сколько попытка очернить репутацию американского лидера, который, с высокой долей вероятности пожелает остаться в президентском кресле на второй срок. Конкуренцию ему снова грозит составить Дональд Трамп.

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