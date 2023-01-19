Образуй себе клиента

Университет «Иннополис» предложил российским IT-разработчикам скинуться по 20 млн руб. на перезапуск профильного образовательного центра. Средства должны пойти, в частности, на организацию курсов по обучению сотрудников компаний-заказчиков работе с отечественным софтом. Но участники рынка не видят нужды в таких проектах, подчеркивая собственный дефицит специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с презентаций университета «Иннополис», направленной участникам индустриальных центров компетенций (ИЦК) в области импортозамещения IT и центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного софта (ЦКР) в начале января. В документе содержится предложение перезапустить Опорный образовательный центр по направлениям цифровой экономики (ООЦ), который был запущен на базе «Иннополиса» в 2021 году для подготовки кадров самих ИЦК и ЦКР.

На это университет просит каждого члена центров компетенций вложить по 20 млн руб. Средства пойдут на тестирование сотрудников компаний-заказчиков, организацию курсов для них по работе с российским софтом и программно-аппаратными комплексами (ПАК), а также сертификацию. Обучение одного сотрудника владению российским ПО и ПАК в «Иннополисе» будет стоить 90 тыс. руб., следует из презентации. Сколько сотрудников заказчиков компании смогут направить на обучение, не уточняется, но отмечено, что «Иннополис» планирует обучить работе с российскими IT-продуктами 11 тыс. человек ежегодно и к 2024 году сформировать базу из сертифицированных специалистов и пользователей. Вторая программа университета предполагает услуги по маркетингу (комплексная поддержка по продвижению, услуги по защите и регистрации прав на ПО, тиражированию продуктов, размещение ПО на маркетплейсах софта), ее стоимость составит 10 млн руб.

По словам собеседников “Ъ”, участвующих в развитии ЦКР и ИЦК, инициатива «Иннополиса» обсуждалась в Минцифры и Минпромторге. Цель проектно-образовательного офиса ИЦК и ЦКР — повышение готовности сотрудников компаний-участников, а также разработчиков к переходу на российские решения, заявили “Ъ” в последнем. В Минцифры и «Иннополисе» не ответили “Ъ”.

Создать профильные центры компетенций правительству поручил премьер Михаил Мишустин в июне 2022 года для замещения IT-решений зарубежных разработчиков, которые ушли с российского рынка. В конце декабря в рамках ИЦК и ЦКР правительство одобрило «дорожные карты» НОПО («Новое общесистемное ПО») и НИПО («Новое индустриальное ПО»), реализация которых рассчитана до 2030 года (см. “Ъ” от 22 декабря 2022 года). По данным Минцифры от ноября 2022 года, всего в рамках ИЦК одобрено 162 проекта, а в рамках ЦКР — 35. В числе разработчиков указаны «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», 1С, «Новые облачные технологии», VK и другие компании, которые вложат в проекты в целом около 70 млрд руб.

Проблема работы заказчиков с российским софтом действительно существует, признают разработчики. «Именно сейчас большинство участников рынка, включая госсектор и крупный бизнес, переходят на отечественные решения, вкладывая в это колоссальные средства, потому что им пришлось отказаться от зарубежных решений, работа с которыми выстраивалась десятилетиями»,— отмечает руководитель департамента цифровых решений Polycode Людмила Богатырева. По ее мнению, инвестиции в 20 млн руб. для обучения заказчиков выстраиванию правильной стратегии импортозамещения будут оправданны.

Но собеседник “Ъ” в одной из компаний-участников центров компетенций сомневается в необходимости программы заказчиков: «Сумма на обучение завышена, и острее стоит вопрос дефицита кадров для самой отрасли». Российским IT-компаниям не хватает порядка 1 млн специалистов, самыми востребованными остаются backend и frontend разработчики, тестировщики, аналитики и специалисты по кибербезопасности, подтверждает гендиректор «Новых облачных технологий» (разработчик офисного пакета «Мой Офис») Павел Калякин. Ситуация на российском IT-рынке продолжает оставаться сложной, согласна HR-директор ITentika Елена Никишева: «Сказывается отток кадров из страны и необходимость принятия быстрых решений для создания аналогов зарубежных продуктов».

Татьяна Исакова