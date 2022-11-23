Чужой лишний

Минцифры планирует ввести правило «второй лишний» для госзакупок софта. Это значит, что если в тендере участвует несколько компаний, то заказчик обязан выбрать продукт, включенный в реестр отечественного ПО. Также власти намерены обязать разработчиков софта адаптировать его к российским процессорам и операционным системам (ОС). Между тем, по данным Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ), сейчас даже среди компаний с госучастием лишь 25–30% используют российские ОС — и эту оценку на рынке называют сильно завышенной. А отечественные разработчики говорят о высокой стоимости адаптации решений к российским процессорам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом поправок к постановлению правительства, разработанным Минцифры, о порядке включения ПО в реестр отечественного (дает доступ к госзакупкам). Документ опубликован на портале regulation.gov.ru. В нем предлагается предоставить разработчикам софта, которые адаптируют продукты под российские ОС и процессоры из реестра отечественной электронно-компонентной базы, преимущественный доступ к рынку госзаказа по правилу «второй лишний». Это значит, что если в тендере участвует несколько компаний, то заказчик обязан выбрать ПО, включенное в реестр.

Как объяснил глава совета директоров «Базальт СПО» (разрабатывает отечественную OC на базе Linux) Алексей Смирнов, ввод правила «второй лишний» и дополнительных требований к софту по совместимости с российской ОС необходимы, поскольку многие программы, входящие в реестр, по-прежнему не работают на Linux: «Но если на тендер не претендует программа, полностью удовлетворяющая дополнительным требованиям, но при этом обеспечивающая все требования реестра отечественного ПО, заказчик имеет право выбрать другого претендента».

Адаптировать отечественный софт под процессоры из реестра российских ЭКБ возможно, утверждает собеседник “Ъ” на рынке электроники: «Однако вопрос в заинтересованности вендоров софта, а также в доступности процессоров в нужных объемах сначала для тестирования и внедрения».

Адаптация софта под определенный тип процессора может дорого стоить и сейчас разработчики ПО вряд ли станут вкладывать эти средства, считает гендиректор Factory5 (разрабатывает промышленное ПО) Денис Касимов: «Мы можем адаптировать софт под условный калькуляторный процессор на 90Нм, но это не оправдает усилий». Господин Касимов отмечает, что «в целом инициатива правительства понятна, так как при налаживании выпуска современных чипов в России должна быть подготовлена экосистема ПО и ОС». Но, подчеркивает эксперт, переписывание кода под новую номенклатуру процессора потребует около 20% от стоимости разработки софта.

Эти расходы выглядят завышенными на фоне того, что пока доля использования российских ОС даже в компаниях с госучастием не превышает 25–30%, следует из материалов ЦКИКТ, с которыми ознакомился “Ъ”. Сходная ситуация в сегменте офисного ПО: доля российских решений в IT-инфраструктуре компаний с госучастием составляет порядка 30–40%. В «Почте России» “Ъ” сообщили, что хоть и ведут переход на отечественный софт, но пока используют «гибридный формат работы» на иностранном и российском ПО: «Речь идет не только о переходе с одной операционной системы на другую, необходимо обеспечить бесперебойную работу всего программного стека». В «Ростехе» отказались от комментариев, в Минцифры не ответили на запрос “Ъ”.

Как внедряется российское программное обеспечение (ПО) в компаниях с госучастием Выйти из полноэкранного режима Тип программы Доля российского ПО Средства ИБ 80–90% Системы электронного документооборота (EDMC) 80–85% Геоинформационные и навигационные системы (GIS) 75–80% Системы финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами (ERP)ресурсами (ERP) 70–75% Системы управления отношениями с клиентами (CRM) 70–75% Системы управления проектами 65–70% Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений 60–65% СУБД 35–40% Офисные пакеты, редакторы текстовые, табличные, презентаций почтовые приложения 30–40% Операционные системы 25–30% Открыть в новом окне Источник: аналитический материал ЦКИКТ.

Собеседник “Ъ” на российском рынке офисного ПО подчеркивает, что реальные показатели внедрения российских ОС и офисного софта существенно ниже представленных ЦКИКТ: около 5% и 10% соответственно. «Дело в том, что до февраля компании и ведомства выполняли требования по импортозамещению формально, закупали российские программные решения и ставили их на полку». Сейчас, по его словам, предприятия столкнулись с тем, что софт нужно не только установить на рабочие станции, но и интегрировать с остальным ПО.

Тимофей Корнев, Никита Королев