В софт вписали господдержку

Минцифры одобрило около 70 проектов нового общесистемного программного обеспечения (НОПО), которое должно заместить зарубежные аналоги. В числе разработчиков указаны «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», 1С, VK и другие компании, которые вложат в проекты до 2030 года в целом около 70 млрд руб. Власти обещают обеспечить гарантированный спрос. Но подобные меры, по мнению участников рынка, могут привести к появлению монополистов в отдельных сегментах ПО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с «дорожной картой» развития «Нового общесистемного программного обеспечения» в России до 2030 года, которая была утверждена правительством 16 декабря. Из документа следует, что до 2030 года отечественные разработчики вложат в свои продукты и сервисы более 70 млрд руб. Документы подготовлены в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК) и Центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР). Ответственными за исполнение «дорожной карты» названы вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Минцифры, Минэкономики и др.

«Дорожная карта» построена на основе уже существующей «карты» «Новые коммуникационные интернет-технологии», разработанной в августе 2020 года по соглашению о намерениях между правительством и «Ростелекомом». В новом документе в число структур, причастных к реализации «карты», планируется включить 1С, «Лабораторию Касперского», VK и Центр компетенций по импортозамещению ИКТ.

Бюджетные источники финансирования в документе не приводятся, но отмечается, что за счет государственных грантов планируется реализовать 90 проектов. Сейчас в «дорожной карте» около 70 одобренных проектов, но в аппарате Дмитрия Чернышенко заявляли, что «дорожные карты» НОПО и НИПО («Новое индустриальное ПО») «носят открытый характер», в них могут быть включены новые компании и проекты. Сейчас в аппарате вице-премьера “Ъ” уточнили, что «карты» будут профинансированы в рамках федпроекта «Цифровые технологии»: «Объем бюджетных средств уточняется и будет определен при актуализации параметров бюджета по данным статьям».

Среди одобренных проектов в НОПО, в частности, сервис по просмотру видеоконтента от «Ростелекома» Wink, на котором планируется развивать и пользовательский контент. «Ростелеком» запрашивал на него 1,16 млрд руб. кредитных средств (см. “Ъ” от 10 ноября). Всего оператору одобрили около пяти проектов. От VK одобрен проект создания российского игрового «движка» (средство разработки компьютерных игр), в него планируется вложить 2,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 11 ноября). В VK и «Ростелекоме» отказались от комментариев.

В «дорожной карте» также сформулирована задача создать к 2023 году отраслевой венчурный фонд, инвестиционный капитал которого к 2030 году составит до 30 млрд руб. За проект будут отвечать Фонд развития интернет-инициатив и Минцифры, а на управление им в 2024–2030 годах хотят выделить 600 млн руб.

К 2030 году, следует из документов, 71% российского рынка общесистемного и прикладного ПО будет отечественным, ожидаемая выручка от проектов составит 211 млрд руб., а аудитория российских соцсетей и мессенджеров достигнет 120 млн пользователей. По итогам третьего квартала ежемесячная аудитория «ВКонтакте» составляла 76,9 млн человек, «Одноклассников» — 37 млн человек.

Поскольку большая часть проектов должна финансироваться за счет разработчиков, Минцифры готовит новый механизм поддержки, который заключается в том, что государство гарантирует спрос на разработки через якорного заказчика, говорит глава совета директоров «Базальт СПО», руководитель ЦКР «Операционные системы» Алексей Смирнов. Эксперты связывали введение такого механизма с дефицитом бюджетных средств (см. “Ъ” от 13 декабря).

Около 80% поданных в ИЦК И ЦКР проектов отклонены, поскольку на них не нашлось заказчика, уточнил источник “Ъ” на IT-рынке. Многие, добавляет он, запрашивали поддержку на технологии, которые уже есть на рынке, например, системы для видеоконференций. Собеседник “Ъ” видит серьезный риск в том, что в ряде сегментов разработки по итогам реализации «дорожной карты» могут появится монополисты. Кроме того, добавляет источник “Ъ”, в случае ослабления санкций российские заказчики могут снова начать покупать иностранный софт, оставив отечественных разработчиков без заказов.

Тимофей Корнев, Юрий Литвиненко