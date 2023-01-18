Скидки растут вслед за предложением

Скидки на вторичную недвижимость в Старой Москве в прошлом году достигли рекордных за пять лет значений. Как пишет РБК со ссылкой на данные компании «Инком-недвижимость», средний размер дисконта составил 5%-10%. В отдельных случаях продавцы уступали до 15% от исходной стоимости квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В чем причина этого тренда? И сохранится ли тенденция в 2023 году? Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев убежден, что текущие скидки — это только начало: «Тренд в основном связан с тем, что рост цен за два пандемических года составил от 35% до 50%. Это, естественно, привело к тому, что платежеспособный спрос начал снижаться. С другой стороны, экономические санкции ухудшили положение предпринимательского сообщества: начали сокращаться и рабочие места, и доходы людей. Следствием всего этого стало то, что цены начали снижаться с апреля 2022-го. Это долгосрочный тренд, как минимум до осени текущего года. И в этой ситуации разумный продавец недвижимости, видя реального покупателя перед собой, конечно же, готов торговаться, понимая, что у него впереди перспектива снижения цен.

Что касается распродажи недвижимости из-за массового отъезда россиян из страны в прошлом году, то это один из факторов, но абсолютно неключевой. В лучшем случае половина граждан жила в собственной недвижимости, а остальные снимали жилье. Так что на рынок вышли в лучшем случае треть от тех, кто владел недвижимостью и уехал, даже меньше. Если посмотреть на эти цифры, то это, может быть, одна-две сотни тысяч человек. Но что это на фоне 4 млн сделок в год?».

Директор департамента вторичного рынка компании «Инком-недвижимость» Сергей Шлома главной причиной тренда называет активность ипотечных заемщиков. По его мнению, в недавнем прошлом они заполонили рынок, теперь же их число резко сократилось, и продавцам пришлось снижать цены:

«Образовался ценовой пузырь только благодаря тому, что на рынок пришли ипотечники, для которых цена объекта как таковая большого значения не имеет, их интересует только ежемесячный платеж. Как только ключевая ставка выросла практически в два раза, эти покупатели с рынка схлынули. И таким образом получилось, что мы имеем существенно меньшее количество сделок. Мы зафиксировали с марта по декабрь 2022-го падение цен по Москве порядка 20%.

Что касается прогнозов на 2023-й, то банки сейчас увеличили ставки по ипотеке, и людей, желающих купить недвижимость, будет на 20%, а то и на 30% меньше, чем год назад. Соответственно, мы увидим снижение числа сделок и как следствие рост предложения, цены пойдут вниз. Жилье в Москве еще подешевеет процентов на 10, а в случае каких-то более серьезных, глубинных проблем в экономике, возможно, еще приблизительно на 5%».

Скидки на недвижимость сохраняются и на рынке новостроек. По данным портала недвижимости ЦИАН, в конце прошлого года почти 30% всех представленных лотов продавались с дисконтом.

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Лилия Галявиева