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Коммерсантъ FM
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Вторичка расширит возможности

Как изменятся цены на столичную недвижимость

Вторичное жилье в Москве может стать чуть более доступным. Таким прогнозом с “Ъ FM” поделились участники рынка недвижимости. Тренд на снижение стоимости столичных квартир от собственников наметился еще в 2022-м. Если в первом квартале минувшего года, по данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра выросла до 320 тыс. руб., то к декабрю она упала до 302 тыс. руб. Как будет меняться столичный рынок вторичного жилья? Об этом — Владимир Расулов.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Столичный рынок недвижимости переживал в 2022-м не самые легкие времена. Повышение ипотечных ставок, релокация, санкции и сокращения сотрудников — все эти факторы негативно сказались на спросе. По данным «ЦИАН. Аналитики», многим, кто собирался продавать квартиры в конце февраля, пришлось отказаться от своих планов.

Что ждет рынок жилищного строительства

Что ждет рынок жилищного строительства

Минувший год для участников рынка разделился на несколько разных этапов, говорит вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов: «Рынок на самом деле пережил несколько фаз, которые не очень между собой сочетались. Начало года было очень бодрое, это было обусловлено и определенной истерикой. Как только было объявлено о резком повышении ключевой ставки, рынок просто взорвался в стремлении обеспечить себе покупки по старым условиям. После этого на полгода установился штиль, а осенью рынок начал оживать, но новости о мобилизации снова его повергли в шоковое, по сути, зависшее состояние».

Если на первичном рынке спрос после начала частичной мобилизации заметно упал, то на вторичном сложилась менее однозначная ситуация. В октябре, в сравнении с сентябрем продажи немного увеличились. Но многие объявления от собственников недвижимости стали висеть на профильных сайтах дольше, чем обычно. В результате к ноябрю рост объема предложения прекратился. А доля объявлений со срочными продажами на вторичном рынке превысила 3%. По данным ЦИАН, это максимальная отметка за последние годы.

Покупатели активно интересуются вторичным жильем, но часто все заканчивается на стадии переговоров, отмечает руководитель департамента в «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко: « Цены, начиная с апреля, март еще был горячий, корректировались в сторону понижения от 30% до 40% в разных локациях. Что касается спроса, на самом деле он сохранился на том же уровне, но изменилось количество предложений. Начиная с апреля оно увеличилось в два раза. Вторичку готовы брать, но не потенциальных покупателей не устраивают ставки по ипотеке, то есть многих именно это и останавливает. С удовольствием стали покупать апартаменты после редевелопмента. Такие предложения расходятся очень хорошо, потому что сразу готовы для сдачи в аренду».

Как рассказали опрошенные “Ъ FM” игроки рынка, в декабре, в том числе в связи с сезонным оживлением, продавцы на этапе обсуждения чаще снижали стоимость, и у покупателей появлялось больше возможностей для торга. Но, несмотря на это, некоторые риелторы сообщили, что по итогу количество сделок снизилось вдвое.

Какова динамика продаж жилья на вторичном рынке столицы

Какова динамика продаж жилья на вторичном рынке столицы

Что ждет москвичей в текущем году? Директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев полагает, что стагнация на рынке продолжится, и это неизбежно отразится на ценах: «Рынок недвижимости ждет существенное снижения цен.

Тот пузырь, который когда-то был сильно раздут, начнет сдуваться. Если говорить об эконом-классе, стоимость просядет на 15%, до 30-40% может просесть рынок элитной недвижимости. Снизилось количество желающих взять ипотеку, именно такие покупатели последние 15 лет формировали спрос. По нашей статистике, порядка 8-9% заемщиков на рынке всячески пытаются лоббировать, чтобы люди имели возможность приобрести жилье. Это необходимо для того, чтобы застройщики могли продавать построенные объекты».

По сравнению с 2021-м количество ипотечных кредитов в 2022 году сократилось почти вдвое. В ЦИАНе это связывают с высокими ставками по ипотеке. И их рост среди новостроек в 2023-м позволит вторичке «увереннее конкурировать с застройщиками», если условия кредитов станут сопоставимыми.

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Анна Маргулис

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