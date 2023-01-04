Вторичка расширит возможности

Вторичное жилье в Москве может стать чуть более доступным. Таким прогнозом с “Ъ FM” поделились участники рынка недвижимости. Тренд на снижение стоимости столичных квартир от собственников наметился еще в 2022-м. Если в первом квартале минувшего года, по данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра выросла до 320 тыс. руб., то к декабрю она упала до 302 тыс. руб. Как будет меняться столичный рынок вторичного жилья? Об этом — Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Столичный рынок недвижимости переживал в 2022-м не самые легкие времена. Повышение ипотечных ставок, релокация, санкции и сокращения сотрудников — все эти факторы негативно сказались на спросе. По данным «ЦИАН. Аналитики», многим, кто собирался продавать квартиры в конце февраля, пришлось отказаться от своих планов.

Минувший год для участников рынка разделился на несколько разных этапов, говорит вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов: «Рынок на самом деле пережил несколько фаз, которые не очень между собой сочетались. Начало года было очень бодрое, это было обусловлено и определенной истерикой. Как только было объявлено о резком повышении ключевой ставки, рынок просто взорвался в стремлении обеспечить себе покупки по старым условиям. После этого на полгода установился штиль, а осенью рынок начал оживать, но новости о мобилизации снова его повергли в шоковое, по сути, зависшее состояние».

Если на первичном рынке спрос после начала частичной мобилизации заметно упал, то на вторичном сложилась менее однозначная ситуация. В октябре, в сравнении с сентябрем продажи немного увеличились. Но многие объявления от собственников недвижимости стали висеть на профильных сайтах дольше, чем обычно. В результате к ноябрю рост объема предложения прекратился. А доля объявлений со срочными продажами на вторичном рынке превысила 3%. По данным ЦИАН, это максимальная отметка за последние годы.

Покупатели активно интересуются вторичным жильем, но часто все заканчивается на стадии переговоров, отмечает руководитель департамента в «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко: « Цены, начиная с апреля, март еще был горячий, корректировались в сторону понижения от 30% до 40% в разных локациях. Что касается спроса, на самом деле он сохранился на том же уровне, но изменилось количество предложений. Начиная с апреля оно увеличилось в два раза. Вторичку готовы брать, но не потенциальных покупателей не устраивают ставки по ипотеке, то есть многих именно это и останавливает. С удовольствием стали покупать апартаменты после редевелопмента. Такие предложения расходятся очень хорошо, потому что сразу готовы для сдачи в аренду».

Как рассказали опрошенные “Ъ FM” игроки рынка, в декабре, в том числе в связи с сезонным оживлением, продавцы на этапе обсуждения чаще снижали стоимость, и у покупателей появлялось больше возможностей для торга. Но, несмотря на это, некоторые риелторы сообщили, что по итогу количество сделок снизилось вдвое.

Что ждет москвичей в текущем году? Директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев полагает, что стагнация на рынке продолжится, и это неизбежно отразится на ценах: «Рынок недвижимости ждет существенное снижения цен.

Тот пузырь, который когда-то был сильно раздут, начнет сдуваться. Если говорить об эконом-классе, стоимость просядет на 15%, до 30-40% может просесть рынок элитной недвижимости. Снизилось количество желающих взять ипотеку, именно такие покупатели последние 15 лет формировали спрос. По нашей статистике, порядка 8-9% заемщиков на рынке всячески пытаются лоббировать, чтобы люди имели возможность приобрести жилье. Это необходимо для того, чтобы застройщики могли продавать построенные объекты».

По сравнению с 2021-м количество ипотечных кредитов в 2022 году сократилось почти вдвое. В ЦИАНе это связывают с высокими ставками по ипотеке. И их рост среди новостроек в 2023-м позволит вторичке «увереннее конкурировать с застройщиками», если условия кредитов станут сопоставимыми.

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Анна Маргулис