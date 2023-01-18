Sky News: Microsoft сократит около 11 тыс. сотрудников

Корпорация Microsoft в ближайшие дни может объявить о сокращении примерно 11 тыс. сотрудников, сообщает Sky News. По данным канала, если это решение утвердят, о нем проинформируют до публикации финансовой отчетности 24 января.

Всего в компании работает более 220 тыс. человек, сокращение затронет 5% общего количества сотрудников. Представитель Microsoft в ответ на просьбу прокомментировать информацию об увольнениях заявил, что «не комментирует слухи или предположения».

По данным Financial Times, в 2022 году акции Microsoft упали почти на 30%. В январе агентство Bloomberg сообщило, что корпорация уже несколько месяцев ведет переговоры о масштабных инвестициях в создателя чат-бота Chat GPT компанию OpenAI. Microsoft может инвестировать в OpenAI порядка $10 млрд, которые будут выплачивать постепенно в течение нескольких лет.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Microsoft открыла чат».

Лаура Кеффер