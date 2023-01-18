Шеф-редактор «Sputnik Литва» оставлен в рижской тюрьме

Суд отказал в апелляции адвокатам Марата Касема, задержанного в Риге шеф-редактора российского госагентства «Sputnik Литва». Он остается в рижской Центральной тюрьме по подозрению в шпионаже и нарушении санкций Евросоюза.

«В поданной адвокатами апелляции отказано. Суд оставил в силе прежнюю меру пресечения в виде содержания под стражей. Следующий шаг со стороны защиты — подача жалобы в Европейский суд по правам человека»,— сообщается в Telegram «Sputnik Ближнее зарубежье».

Марат Кассем, являющийся гражданином Латвии, работает в медиагруппе «Россия сегодня» (дочерняя компания — Sputnik) и проживает в Москве. 30 декабря он «по семейным обстоятельствам» приехал в Латвию, где был задержан. 5 января суд избрал работнику госагентства меру пресечения в виде содержания под стражей, по статьям о нарушении санкций и шпионаже ему может грозить до 25 лет лишения свободы. Российские официальные лица обвинили Латвию в «политическом терроре».

Андрей Сапожников