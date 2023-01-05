Шеф-редактор Sputnik задержан в Риге по подозрению в шпионаже

Спецслужбы Латвии в Риге задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема по подозрению в нарушении санкций Евросоюза и шпионаже. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Касем

Фото: Из личного архива Марата Касема Марат Касем

Фото: Из личного архива Марата Касема

«5 января прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения. Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня журналист уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму»,— говорится в сообщении.

Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье», адвокат журналиста пока не получила материалы дела. По статье о нарушении санкций предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы, за шпионаж — до 20 лет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Латвия нарушает международные обязательства в сфере свободы слова. В комментарии «Радио Sputnik» она призвала соответствующие международные организации подключиться к решению этого вопроса. Госпожа Захарова добавила, что Марат Касем неоднократно говорил о травле и преследовании со стороны властей стран Прибалтики.

Телеведущий и глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил «РИА Новости», что Марат Касем часто говорил о политическом преследовании в свою сторону. Господин Киселев назвал задержание журналиста абсурдным и неправомерным.

Марат Касем — гражданин Латвии. Он живет в Москве и работает в медиагруппе «Россия сегодня», в которую входит «Sputnik Литва». Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье», журналист приехал в Латвию 30 декабря по семейным обстоятельствам.

Лусине Баласян