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Коммерсантъ FM
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Медведев назвал два основных условия для переговоров с Украиной

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что для возобновления переговоров между Россией и Украиной нужно согласие по двум правовым аспектам. Он отметил признание присоединения к России четырех регионов и Крыма, а также выработку новых международных правил. По его словам, речь идет, по сути, о «создании новых международных правил».

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

«Во-первых, признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России — в ее Конституции. И, во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения»,— написал он в Telegram.

Он отметил, что сейчас два из семи принципов Устава ООН, «очевидно по-разному понимаются нами и враждебными нам странами». «Это принцип самоопределения наций (в части бывших республик Донбасса и других бывших территорий Украины). И принцип добросовестного исполнения международных обязательств (в части Минских соглашений)»,— написал господин Медведев.

Российско-украинские переговоры были прекращены в мае 2022 года по инициативе Киева. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность переговоров с президентом России, пока этот пост занимает Владимир Путин. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров накануне сказал, что Киев готов рассмотреть возможность переговоров с Москвой, если они будут основаны на принципах территориальной целостности Украины — возвращении к границам 1991 года, выплате компенсаций и гарантии того, что подобный конфликт больше не случится.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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