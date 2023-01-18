Бизнес выписывается из-за границы

Бизнес возвращается домой. На этой неделе стало известно, что «Интеррос Инвест» Владимира Потанина сменил кипрскую юрисдикцию на российскую. Теперь компания зарегистрирована на острове Русский в Приморском крае. До этого в «русский офшор» переехал «Норникель». Прописку меняют и компании поменьше. С Кипра также полностью уходит финтех-сервис CarMoney — процесс завершится до конца марта. Поможет ли смена юрисдикций обойти санкции? И какие альтернативы остались у отечественных компаний для ведения международного бизнеса? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Когда говорят о российском бизнесе и санкциях, все чаще теперь звучит слово «редомициляция». Простым языком оно означает смену прописки, вернее, юрисдикции компании. С Кипра вслед за ритейлом и финтех-сервисами в Россию вернулись «Интеррос» и «Норникель». И прописаны компании Владимира Потанина теперь на острове Русский. В «русские офшоры» придут и другие хотя бы потому, что Евросоюз и США запрещают своим компаниям оказывать россиянам бухгалтерские и консалтинговые услуги, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин:

«Скоро будет 10 лет так называемой деофшоризации нашей экономики. Поэтому для большинства российских компаний, которые работают в стране, лучше всего быть зарегистрированными в РФ и платить здесь налоги. У нас есть для этого соответствующее законодательство, даже два офшорных острова — Октябрьский и Русский».

В «русские офшоры» придут те, кто решил сфокусироваться на внутреннем рынке. Такое решение, к примеру, принял и финтех-сервис CarMoney. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», он входит в топ-3 микрофинансовых организаций по размеру портфеля потребзаймов. В интервью “Ъ FM” основатель компании Антон Зиновьев заявил, что она полностью уходит с Кипра.

До конца первого квартала завершится передача акций CarMoney акционерам «СмартТехГрупп», говорит он: «CarMoney спускает структуру владения с Кипра в акционерное общество, находящееся в РФ, что совпадает со стратегией развития компании именно в российском периметре, исключая санкционные риски для акционеров. Это также поможет в привлечении капитала в 2023 году».

Запад практически выжил все капиталы, которые имели отношение к Кремлю. Но ведь ни для кого не секрет, что успешные предприниматели зарабатывают, когда ладят с властью, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Между тем без раздела бизнеса сохранить компанию не получится, добавляет он:

«Если компания располагает активами на Западе, естественно, сбежать ей никто никуда не даст, да и смысла нет. Их нельзя взять и вывезти, если это какая-то недвижимость, промышленные активы, завод. Если это патенты, ноу-хау, технологии, программы, то в данных условиях переезд может быть даже рекомендован для защиты таких объектов».

Вопрос налоговых гаваней давно ушел на второй план — еще до начала спецоперации на Украине. Но после 24 февраля стало невозможно делать никакие платежи в долларах и евро, если они хоть как-то связаны с Россией. Остаются так называемые дружественные страны, например, Грузия, Армения. Но они только формируют привлекательный инвестклимат, говорит основатель компании Relocode Михаил Мижинский:

«Нужно выбирать рынок и делать два юрлица, никак не связанных друг с другом. Если вы хотите работать с европейскими клиентами, то продаете все активы в России, чтобы не иметь с ними никакой связи, и наоборот.

Если Казахстан и СНГ используются для обхода санкций двойного импорта, и фактически это фирма-прокладка, то проблемы будут точно, поскольку контроль за этим ужесточается. Расчеты в евро и долларах стали невозможны. Если это реальный бизнес, у вас реальные клиенты в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и России, то, конечно, вам там надо быть и работать».

А вот привлекательные Арабские Эмираты и Турция, куда стремится крупный российский бизнес, теперь осторожничают. Если компанию в Дубае открыть просто, то банковский счет — нет. Процедура комплаенса, как рассказывал “Ъ FM”, может растянуться до полугода. И гарантии, что юридический счет откроют, никто не дает. Та же история и с Израилем.

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