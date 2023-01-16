«Интеррос Инвест» сменил остров

«Интеррос» Владимира Потанина перевез на остров Русский очередной кипрский офшор. Там теперь зарегистрирован «Интеррос Инвест», обратил внимание «Интерфакс». Эта структура связана с «Норникелем». Ранее туда же переехала другая компания Потанина — «Интеррос Капитал». Ее представители объясняли решение удобством для инвестирования в Дальний Восток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

И это действительно логичный ход, считает партнер ФБК Legal Александр Ермоленко: «Так делают многие — это удобно. Предпринимателям, которые хотят продолжать вести бизнес, которые не готовы, что называется, выйти в деньги и уехать, иметь компанию в российской юрисдикции просто необходимо. Поэтому предложения по Калининграду или Владивостоку, которые есть, в целом стремительно набирают популярность.

Это такой достаточно понятный и логичный шаг, который в подобной ситуации совершают многие. Это не офшор в понимании Кипра с точки зрения налогообложения, а скорее облегченная регистрация на территории Российской Федерации. В целом это зоны какого-то дополнительного внимания, то есть там будет поменьше всяких бюрократических вещей».

Учитывая санкционные риски Владимира Потанина, это скорее вынужденное решение, считает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова: «В прошлом году мы видели масштабное введение санкций, и, думаю, все будет продолжаться и в этом. Ограничения коснулись непосредственно Потанина.

По нему очень сильно ударили санкции Великобритании, и таким выстрелом в голову были меры со стороны США.

Их наложили 15 декабря на самого бизнесмена, Росбанк и компанию "Интеррос". ЕС пока в стороне, но, скорее всего, это ненадолго, поэтому, на мой взгляд, такой шаг — превентивная мера. Кроме того, даже если Евросоюз сам не вводил никаких ограничений против конкретного лица, но это сделали другие юрисдикции, то осложняется взаимодействие, проведение каких-либо операций».

В прошлом «Интеррос» приобрел активы французской финансовой группы Societe Generale — Росбанк и две страховые компании. Это помогло Потанину возглавить рейтинг новых собственников активов иностранных компаний. По оценке Forbes, валовая прибыль нового актива бизнесмена составила почти 50 млрд руб.

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Иван Корякин