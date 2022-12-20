Ритейлеры меняют адреса

Российские ритейлеры начали переносить штаб-квартиры из недружественных стран. Адреса регистрации головных структур сменили три крупные сети, пишут «Ведомости». Вместо кипрской компании брендом «Твое» теперь владеет юрлицо в Арабских Эмиратах. Сеть «Спортмастер» в начале осени переехала из Сингапура в Гонконг. Там же теперь находится штаб-квартира O’stin.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В самих компаниях смену юрисдикций пока не комментировали. Не исключено, что они рассчитывали упростить отношения с банками и регулятором в России, говорит руководитель практики специальных проектов Vegas Lex Анастасия Чередова: «Проблемы могут быть в части получения прибыли от деятельности на российском рынке. Кроме того, их иностранные участники, топ-менеджмент не могут принимать определенные решения в отношении сделок на нем. То есть это уже не совсем полноценная операционная деятельность со стороны российского государства, выплаты дивидендов, а также повышенный банковский валютный контроль.

Сингапур — недружественное государство, а Гонконг — дружественное. Переезжая из Сингапура в Гонконг, иностранная компания меняет применимые правила. Российский регулятор перестает воспринимать общее дочернее как общество под контролем организации из недружественной юрисдикции. Снимаются валютные ограничения. Контрагенты из РФ также не присваивают повышенные риски, связанные с тем, что компания в любой момент может нарушить правила».

По данным аналитиков N-Tech, в юрисдикциях недружественных стран сейчас зарегистрированы десятки российских компаний, в том числе ритейлеры. Например, сети Fix Price , «Окей» и X5 Group. У последних двух материнские структуры находятся в Люксембурге. В будущем число организаций с такой пропиской продолжит сокращаться, полагает основатель компании Relocode Михаил Мижинский:

«Многие юрисдикции стали просто недоступны с точки зрения банковского комплаенса. Оттуда выжимают игроков с российскими корнями.

Ужесточается контроль, например, Узбекистан включили в список стран с высоким риском для кредитных организаций. Если раньше через него можно было гонять какие-то платежи из России, то сейчас их просто не пускают. Дубай за счет этого, конечно, очень сильно выиграл. Жить там не очень приятно, а с точки зрения бизнеса там комфортно.

Они вводят 9-процентный налог на прибыль — фактически Дубай перестает быть офшором. В городе хорошо компаниям логистическим, торговым, которые оказывают услуги B2B, инженерным. Сингапур и Гонконг — две очень разные юрисдикции, они по-разному взаимодействуют в том числе с американскими и европейскими банками, у них разные договоренности.

В Сингапуре много американских денег, более жесткий банковский комплаенс. Гонконг — пока более либеральная юрисдикция. На Кипре ужесточили миграционные барьеры. Компании могли завозить сотрудников, не имея не счете €200 тыс., а теперь — нет. Что касается переноса штаб-квартиры в какую-то из стран СНГ, таких кейсов я не знаю.

Много начинающих стартапов на время засело в Армении и Грузии. Но на сколько они там, большой вопрос. Если у вас там штаб-квартира, вы, скорее всего, не привлечете инвестиции. Если вы стартап, вам надо двигаться туда, где есть деньги, быть в юрисдикциях, где действует британское право либо уже есть сформировавшиеся финансовые рынки».

Выгодный налоговый режим — главный, но не единственный критерий при выборе нового адреса для штаб-квартиры, отмечает партнер мультисемейного офиса ITS WM Игорь Кузнец, чья организация сопровождает релокацию бизнеса в Турцию и Арабские Эмираты:

«Мы видели кейсы, когда головная структура регистрируется в Эмиратах просто потому, что основные акционеры, бенефициары и топ-менеджмент компании находятся в этой юрисдикции.

При этом производственные площадки могут располагаться по всему миру. В группе компаний может быть довольно много юрлиц. Отдельно те, кто занимается производством в Турции, отдельно — в России, отдельно — в Казахстане. Просто владение могут выстроить через компанию в Эмиратах. Тогда она может называться головной просто потому, что является верхним акционером. Здесь регистрация таковой нужна для жизни, для нахождения топ-менеджера, доступа к какой-то платформе, ресурсу».

При этом, по данным «Деловой России», осенью российским компаниям стало сложнее открыть бизнес и в дружественных юрисдикциях. К примеру, в Арабских Эмиратах увеличился срок регистрации юрлица из-за более тщательной процедуры комплаенса. Всего, как подсчитали в организации, с конца февраля по сентябрь дополнительное юрлицо в Эмиратах открыло около 700 российских компаний. Это в семь раз больше, чем год назад.

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Елизавета Скобцова