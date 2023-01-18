Власти Ярославля хотят отделить троллейбус от трамвая

Мэрия Ярославля прорабатывает планы по выделению из муниципального АО «Яргорэлектротранс» троллейбусного предприятия. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказал заместитель председателя муниципалитета Алексей Малютин. Судьба «Яргорэлектротранса» обсуждалась 17 января на стратегической сессии в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Сейчас прорабатывается вопрос выделения троллейбуса в отдельное предприятие. По трамваю заключено концессионное соглашение, его развитием и работой будет заниматься концессионер. При этом мэрия хочет сохранить и троллейбус, для этого его нужно выделить в отдельное предприятие. Это возможно и организационно, и технически»,— сообщил господин Малютин.

По словам депутата, власти рассматривают возможность закупки новых троллейбусов и электробусов, участия в федеральных программах.

27 декабря 2022 года правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение с ООО «Мовиста-Ярославль» сроком на 20 лет. Концессионер должен будет модернизировать в Ярославле 45,3 километра трамвайных путей, восемь тяговых подстанций, два путепровода, трамвайное депо и приобрести 47 односекционных низкопольных трамваев.

Сейчас трамвайное хозяйство находится в ведении принадлежащего мэрии АО «Яргорэлектротранс», оно же обслуживает и троллейбусные маршруты. Концессионное соглашение троллейбус не затрагивает.

Антон Голицын

Новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале