В Ярославле муниципальный перевозчик может потерять свои маршруты

В Ярославле принадлежащее мэрии АО «ПАТП-1 г. Ярославля» пока не готово к запланированной на 2023 год правительством Ярославской области модернизации общественного транспорта. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказала депутат муниципалитета, член совета директоров компании Евгения Овод по итогам стратегической сессии по вопросу управления этим предприятием. Сессия прошла в мэрии города 17 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Правительство области в 2023 году разыграет новые контракты на городские перевозки. Одним из условий конкурсов будет наличие транспорта не старше одного года, с системами учета пассажиров, видеонаблюдением и так далее. Таких автобусов у «ПАТП-1 г. Ярославля» нет.

«Самые новые автобусы “ПАТП-1” 2019 года выпуска, но и их всего двадцать. Конкурсы запланированы на апрель, но планов по закупке новых автобусов нет. Возникает логичный вопрос — а будет ли существовать городское предприятие, где работает 785 человек? Или же оно станет базой для новых частных перевозчиков? Четкого ответа на эти вопросы на сессии я не услышала»,— рассказала «Ъ-Ярославль» депутат Евгения Овод.

Сейчас «ПАТП-1 г. Ярославля» занимает около четверти рынка автобусных перевозок в Ярославле. У предприятия 156 автобусов (всего же в городе по плану в день должно работать 587 автобусов).

Участники стратегической сессии рекомендовали мэрии и самому «ПАТП-1 г. Ярославля» рассмотреть возможность приобретения новых автобусов в лизинг.

«Частные перевозчики, которые работают в городе, тоже покупают новые автобусы. Поэтому приобрести их сейчас непросто. Руководством города поставлена задача руководству «ПАТП-1» представить свое видение развития ситуации. Одно сказать могу точно — планов похоронить предприятие нет»,— рассказал «Ъ-Ярославль» заместитель председателя муниципалитета Ярославля Алексей Малютин, также участвовавший в стратегической сессии.

Ранее губернатор области Михаил Евраев заявлял о возможности слияния городского («ПАТП-1») и областного («Ярославское АТП») автотранспортных предприятий. Но конкретных шагов в этом направлении пока не сделано.

Антон Голицын