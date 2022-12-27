Ярославские трамваи передали в концессию частной компании

Правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение с ООО «Мовиста Регионы Ярославль» по развитию трамвайного сообщения в Ярославле. Соглашение было заключено из-за серьезного износа подвижного состава. Общий объем инвестиций в модернизацию составит 19,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

Соглашение заключено на 20 лет. В рамках него до 2025 года будут модернизированы трамвайные пути и инфраструктура, закуплены новые трамваи. Подготовка к реализации проекта начнется с января 2023 года.

«Концессионер должен будет модернизировать 45,3 км трамвайных путей, восемь тяговых подстанций, два путепровода, трамвайное депо и приобрести 47 односекционных низкопольных трамваев, комфортных в том числе для маломобильных групп населения»,— говорится в сообщении правительства Ярославской области.

Концессия заключена в рамках федеральной программы «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях». «Ъ-Ярославль» сообщал, что ООО «Мовиста» модернизирует городской транспорт в Липецке, Перми, Курске и других городах.

Алла Чижова

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