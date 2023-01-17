Частная космонавтика как предчувствие

В правительстве призвали по-настоящему открыть космос для бизнеса. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что частные инвестиции могли бы поддержать отечественные технологические компании и помочь им совершить прорыв в этой сфере. Идею поддерживают и в «Роскосмосе». Глава корпорации Юрий Борисов считает, что России стоит последовать примеру США, Европы и Китая и открыть рынок для частных денег. Интересно ли это бизнесу? И какие трудности существуют? Выясняла Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Частные космические компании и сейчас не закрыты для инвестиционных денег. Просто они мало привлекательны — рынка как такового за последние 10 лет не сложилось. Вложения были в основном со стороны энтузиастов и меценатов, как выгодный бизнес эту сферу практически никто не рассматривал, говорят в отрасли. Не так много внимания на нее обращало и государство.

Одна из основных проблем — отсутствие стабильного заказа, рассказал “Ъ FM” Павел Пушкин, два года назад закрывший компанию «Космокурс», которая планировала развивать космический туризм: «Можно частников сколько угодно призывать открывать двери и прочее, но им это будет неинтересно, потому что товар нереализуем. Нужна стабильная система госзаказа, или нужно развивать коммерческий рынок с самых низов, начиная с каких-то спутниковых данных и заканчивая наземными структурами. Если коммерсант увидит стабильный понятный рынок, то, конечно, это будет работать. Я просто не знаю, можно ли это сделать или нет, и почему этого не было сделано. Но сейчас это не работает».

В прошлом году для российских частных компаний закрылся и западный рынок: сейчас игроки не могут как импортировать важные технические компоненты, так и предлагать свои решения коллегам из-за рубежа. В Китае эта сфера активно развивается за счет своих компаний, причем конкуренция достаточно высокая. И в том, что ее выдержат российские игроки, собеседники “Ъ FM” сомневаются. Но, кроме новых проблем, есть и старые. Например, отношение государства к интеллектуальной собственности в этой сфере, отметил автор блога «Открытый космос Зеленого кота», популяризатор науки Виталий Егоров:

«Либо государство передает интеллектуальную собственность, созданную по предыдущим проектам, в интересы частников, как происходит в Китае и США, либо не требует от них интеллектуальной собственности в направлениях, произведенных за счет государства, как происходит в России. В данной ситуации даже до 2014 года российская частная космонавтика находилась в неконкурентных условиях».

В России было несколько громких проектов в области частной космонавтики. Это, например, компания S7 Space, которая несколько лет назад купила плавучий космодром «Морской старт». Сейчас проект законсервирован, но к нему обещали вернуться. Еще одна компания — Dauria Aerospace — обанкротилась в 2018-м. Она поставила «Роскосмосу» два спутника, но после вывода на орбиту связь с ними была потеряна. В итоге госкорпорация взыскивала почти 300 млн руб. неустойки через суд.

Когда власти и бизнес лучше поймут особенности этого рынка, он может стать привлекательнее для инвесторов, пояснил главный редактор портала «Pro космос» Александр Баулин: «Инвестиционных денег, за которые не придется потом сидеть, простите, в России очень мало. Может так случиться, что стартап эти венчурные средства не вернет. Мы знаем, что в этой сфере из 10 стартапов выживает один.

К сожалению, пока законодательство еще не приспособлено под такую деятельность.

И этим тоже, мне кажется, надо озаботиться, в том числе и "Роскосмосу", если он хочет, чтобы у него появились партнеры из частных компаний».

Успешных частных космических компаний в России немного: это, например, «Спутникс». Сейчас она входит в концерн Sitronics, основной акционер которого АФК «Система». В 2021 году игрок управлял тремя собственными спутниками на орбите. Еще один пример — компания SR Space, инвесторы которого не раскрываются. В 2021 году она провела два пробных запуска суборбитальной ракеты, такого раньше не удавалось сделать ни одному частному игроку из России.

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Илья Сизов