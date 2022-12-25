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Коммерсантъ FM
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Трудности космических масштабов

С чем связаны убытки госкорпорации «Роскосмос»

У «Роскосмоса» растут убытки, за год они увеличились до 50 млрд руб., отчитались в госкорпорации. Это почти вдвое больше, чем в 2021-м. Как заявил в интервью изданию «Ведомости» гендиректор компании Юрий Борисов, к такому положению дел привели введенные санкции и хронические срывы сроков сдачи продукции.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Главная проблема «Роскосмоса» сейчас — это потеря большого количества заказчиков, отметил член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов: «Было много заказов и на пилотируемые полеты, и на запуски на российских ракетах-носителях иностранных спутников, а также на изготовление двигателей РД-180, РД-181 для американских ракет. Но госкорпорация "Роскосмос" появилась в тот момент, когда уже накладывались первые санкции. Новая компания SpaceX получила большие заказы именно в то время, когда США потребовалось заместить российские услуги. На то, чтобы санкции 2014 года подействовали, потребовалось порядка шести-семи лет.

Кроме того, "Роскосмос" же работает по заказам правительства. И запуски на орбиту, изготовление научной аппаратуры, получение огромного количества средств до 2025 года не случились, потому что заказы не были выполнены. А речь идет о сотнях миллионов долларов в год.

Сейчас основные попытки заработать связаны с поиском заказчиков в странах третьего мира. "Роскосмос", в частности, сотрудничает с Ираном.

Этим летом был запущен спутник "Хайям". Но, к сожалению, стран, готовых работать с Россией, очень мало. Большая ставка делалась на Объединенные Арабские Эмираты, но они отказались вкладывать инвестиции в Байконур. Так что перспективы на самом деле очень туманные».

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Глава госкорпорации Юрий Борисов также отметил, что для преодоления кризиса будет изменена вся финансовая модель компании. Плюс к этому в 2023 году она собирается выпустить стартовые облигации на 10 млрд руб. для строительства двух заводов по производству спутников. При этом в общей сложности «Роскосмос» планирует привлечь 50 млрд руб. Наиболее вероятных покупателей таких бумаг можно назвать уже сейчас, полагает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков:

«Поиск любых финансовых инструментов всегда интересен для рынка. Осталось только выяснить, с какой доходностью эти облигации будут размещаться. Если она будет заметно выше ОФЗ, то, наверное, определенный интерес появится, тем более "Роскосмос" — это компания с госгарантиями, и рисков по этим бумагам практически нет. Скорее всего основными покупателями этих облигаций станут госбанки. Мы видим, что идет укрупнение кредитных организаций, и это делается для того, чтобы они финансировали российскую экономику. Поэтому их целью как бы будет софинансирование отечественных стратегических предприятий, и "Роскосмос" — это один из объектов их инвестиций».

Через несколько лет «Роскомос» планирует выпускать на своих предприятиях до 250 спутников в год, примерно в 15 раз больше, чем сейчас. Корпорация рассчитывает на финансовую помощь со стороны бизнеса. Скорее всего в итоге компания почти полностью переориентируется на внутренний рынок, полагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев:

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«Мы очень много потеряли в первом полугодии 2022-го: прервали контракты по большой программе на французском космодроме Куру и по спутникам OneWeb, а также на поставку двигателей в США. Каждая эта программа распространяется на многие предприятия, и все они в совокупности приводят к убыткам. И это еще далеко не все. Против нас работают санкции, в частности, закрыта поставка электронной аппаратуры в Россию. Это значит, что нужно искать альтернативу, скажем, условно китайскую, а они тоже цены подняли. И для того, чтобы поставить другую аппаратуру, нужно время и проведение испытаний.

Внутри страны есть потребности в связи, есть дистанционное зондирование Земли, есть планы, есть направления работ. Вот по всему этому "Роскосмос" будет работать».

Впрочем, госкорпорация пытается искать партнеров и за пределами страны: ранее Юрий Борисов предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко присоединиться к проекту отечественной орбитальной станции и выразил готовность создать для партнеров из Минска отдельный модуль.

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Анна Маргулис

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