Michael Kors оставляет Россию

Американский бренд Michael Kors отказался от поставок своих товаров в Россию. Официальный интернет-магазин марки уже приостановил работу. Как выяснили «Известия», на месте официальных магазинов Michael Kors будут продавать одежду Calvin Klein Jeans, Hugo и Karl Lagerfeld Jeans. Эти бренды также входят в портфель дистрибутора — компании BNS Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Вместе с тем уход бренда большой потерей для российской fashion-индустрии не станет, полагают некоторые эксперты. У Michael Kors в стране было всего шесть собственных магазинов, и в последнее время компания не занималась их развитием, рассказала глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько: «О доле как таковой говорить не приходится. Да, это видный премиальный бренд, безусловно, очень желанный в любом торговом центре. В целом пик его популярности пришелся на 2014-2016 годы. Поскольку средний чек этой марки достаточно высокий, изначально не планировалась ее широкая экстраполяция на территорию страны. В общем-то, развитие бренда остановилось еще до начала СВО. Между тем его продажи были стабильно хорошими, товарооборот был высоким не только в ключевых магазинах, но и в аутлетах.

Занять нишу Michael Kors могут просто премиальные бренды. Возможно, даже частично и российские, потому что переход на отечественных дизайнеров в любом случае неизбежен.

Также уже выходят на рынок и бренды аналогичного класса из Румынии и других стран Центральной Европы. Кроме того, сейчас компания Mercury, владелец ЦУМа, выводит большое количество новых премиальных марок. Будем надеяться, что им удастся предложить аудитории что-то подобное. Вместе с тем очевидной замены Michael Kors среди потенциальных турецких или китайских брендов я не вижу».

В ближайшее время BNS Group предстоит распродать остатки товаров от Michael Kors и перезаключить договоры с арендодателями. Не исключено, что собственники площадей предложат дистрибутору менее выгодные условия, поскольку бренды, которые заменят американскую марку, позиционирующую свой стиль как гламурный шик, работают в другой нише, близкой к премиальному casual.

Одежда, обувь и аксессуары от Michael Kors довольно популярны у российского среднего класса. Бюджет такой покупки — от 20 тыс. руб. до 50 тысяч рублей. И аналогичных брендов на местном рынке не осталось, отметил редакционный директор издания о моде The Blueprint Александр Перепелкин: «У марки есть основная дорогая линия Michael Kors Collection, которая всегда была представлена в ЦУМе.

А что касается Michael Michael Kors, которым, собственно, торгует BNS Group, то это вторая линия, более коммерческая, такой доступный премиум. Но, помимо этого, это очень понятная одежда, которая составляет основу базового гардероба. В условиях того, что из России на сегодняшний момент ушли Massimo Dutti, не представлен Polo Ralph Lauren, еще один близкий конкурент Michael Kors, то найти адекватную замену в этой ценовой нише с аналогичным качеством и модной составляющей будет очень сложно».

Эксперты полагают, что альтернативой вещей от Michael Kors для россиян станут Furla и Coccinelle. Кроме того, и сам бренд Michael Kors скорее всего можно будет купить на маркетплейсах — оригинальный товар будут завозить, например, из Казахстана.

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Светлана Белова