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Коммерсантъ FM
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Российское становится модным

Каковы перспективы сферы fashion-ритейла

По итогам 2022 года в торговых центрах столицы стало на 12% больше вакантных мест, и этот показатель может увеличиться. В то же время, трафик упал более чем на 15%, рассказали “Ъ FM” в консалтинговой компании CORE.XP. На это в большей степени повлиял уход зарубежных брендов. С марта отечественный fashion-рынок покинули несколько десятков игроков, в их числе шведская H&M и испанская Inditex, в которую входят бренды Zara и Stradivarius. В каком направлении fashion-ритейл будет развиваться в этом году? Расскажет Елена Иванова.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На волне ухода зарубежных брендов с российского рынка аналитики предсказывали, что на их места придут иранские и турецкие торговые марки. Уже в середине 2022-го закрались сомнения, что восточные игроки успеют захватить московские торговые центры до конца года. Так и произошло, и сейчас все арендодатели делают ставки на российские бренды, рассказала глава ритейл-департамента компании CORE.XP Марина Малахатько:

«Тренд, который начинался в четвертом квартале 2022го, а именно активное развитие российских брендов fashion-профиля, продолжится. Мы будем наблюдать постепенное замещение свободных площадок отечественными компаниями. Международные бренды из Ирана, Турции и Китая действительно выходят на наш рынок, но не напрямую, а через партнеров, и развиваются крайне осторожно. Пока большого количества игроков, которые уже однозначно заявили о своем появлении в России, мы не видим».

Какие бренды проявляют интерес к России

В целом для fashion-ритейлеров 2022 год был не самым плохим, отмечают аналитики, однако из-за высокой инфляции и логистических проблем компаниям вряд ли удалось заработать. Реальные доходы россиян в прошлом году снизились почти на 3,5%, и экономить в первую очередь они решили на одежде. По данным компании NielsenIQ, в третьем квартале больше 70% респондентов сократили затраты в этой категории. Вместе с тем у некоторых игроков, несмотря на это, получилось достигнуть положительных результатов. Так, по словам генерального директора универмага Trend Island и основателя сети «Телеграф» Николая Константинова, им удалось увеличить средний чек:

«Мы понимаем, что клиент платежеспособен и ему нужно сделать предложение, которое подходило бы ему, скажем так. Наша команда проделала очень большую работу по замене брендов, то есть мы ушли от тех марок, которые закупали в Китае, а сделали упор именно на тех, кто производит одежду, обувь, аксессуары.

Нашли большое количество новых концепций, новых брендов со всей России. Собственно говоря, за счет этого и увеличили выручку почти в два раза».

Ассортимент российских дизайнеров и брендов также претерпел изменения. Кто-то постарался увеличить масштабы производства, а кто-то — изменить концепцию, чтобы удовлетворить потребности покупателей. Между тем некоторые отечественные бренды сейчас перенимают опыт ушедших компаний, отметила стилист, персональный шопер Полина Чиркова: «Если сравнивать именно с трендовыми вещами, то я бы сказала, что ближе всего, например, к Zara бренд Love Republic. Раньше у них были такие сексуальные коллекции, все в обтяжку. Сейчас часть ассортимента осталась в таком же стиле, но большинство коллекций переформатировалось. Так что бренды действительно адаптируются и пытаются создавать что-то подобное тому, что предлагал ушедший масс-маркет».

Насколько снизился интерес к торгцентрам

Маркетплейсам в кризисном 2022 году повезло намного больше: их ассортимент пополнили ушедшие бренды, продавшие площадкам остатки товаров на российских складах. Например, оборот Wildberries почти удвоился и впервые превысил 1 трлн руб.

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Яна Загоровская

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