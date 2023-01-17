Пригожин: ЧВК «Вагнер» не работает в Сербии

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания «никогда не была в Сербии» и никаких контактов с этой страной не имела. По его словам, сербов в составе ЧВК сейчас нет «и не было уже длительное время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Господин Пригожин утверждает, что «слухи вокруг взаимодействия группы "Вагнер" и Сербии не имеют под собой никаких оснований». Он заявил, что «сербы и сами прекрасно справляются со своими проблемами», и пожелал им «удачи и процветания».

«А вот если межнациональный конфликт возникнет на территории США, то, безусловно, мы в нем поучаствуем. Ждем от советника Госдепа Дерека Шолле приглашение»,— сказал основатель ЧВК. Его комментарий приводится в Telegram-канале «Кепка Пригожина».

Ранее сегодня «РИА Новости» сообщало о начале боевой подготовки добровольцев-сербов в Запорожской области. Агентство отмечало, что подготовка ведется в составе батальона имени Судоплатова. Были опубликовано видеозаписи, на которых двое мужчин с закрытыми лицами и в камуфляже объясняют свое решение вступить в батальон: они говорят, что от развития ситуации на Украине будет зависеть «будущее Косово».

В январе Politico сообщило, что в США обеспокоены возросшей активностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины, в том числе в Сербии. Советник Госдепа Дерек Шолле говорил, что США ведут работу по нейтрализации ЧВК. Сербский президент Александр Вучич осудил возможные контакты сербов с ЧВК «Вагнер», так как это запрещено по закону страны.

Лаура Кеффер