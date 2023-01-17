Вучич осудил возможные контакты сербов с ЧВК «Вагнер»

Президент Сербии Александр Вучич напомнил, что закон запрещает сербам участие в войнах за границей. Он уточнил, что это касается любых военных конфликтов, в том числе в России или на Украине. Он ушел от ответа на вопрос, участвует ли кто-то из граждан страны в российской ЧВК «Вагнер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Marton Monus / Reuters Александр Вучич

Фото: Marton Monus / Reuters

8 декабря 2022 года ЧВК «Вагнер» открыла в Сербии «центр дружбы и сотрудничества». Центр посетили двое местных активистов — лидер движения «Народный патруль» Дамнян Кнежевич и представитель Русско-сербского культурно-информационного центра и сотрудничества «Орлы» Зоран Лекич. СМИ писали, что эти активисты сотрудничают с ЧВК.

«Мы приняли каждого человека из России, русский язык как родной в этой стране... Зачем же вы тогда это делаете, зовете кого-то из Сербии в "Вагнер", если знаете, что это вопреки нашим законам?» — сказал господин Вучич в эфире TV Happy (цитата по «РИА Новости»).

Он ушел от ответ на вопрос, есть ли вагнеровцы в Сербии. По его словам, «есть много безответственных людей». «Хочу сказать это всем, прежде всего нашим российским друзьям. Не будем вдаваться в подробности, старый ли это сайт или новый (где сообщили о сотрудничестве активистов с ЧВК.— "Ъ"), размещается ли информация из Москвы или отсюда, сайт ли это "Вагнера" или кого-то другого. Это нечестно по отношению к тем, кто страдает за то, что не "наказывал" Чайковского, Достоевского, Толстого или кого-то еще и не вникает в то, русский или украинец Гоголь»,— сказал сербский президент.

СМИ прошлой осенью писали, что ЧВК «Вагнер» вербует заключенных российских колоний для участия в военной операции на Украине, причем вербовкой занимался лично создатель ЧВК Евгений Пригожин. В январе Politico сообщило, что в США обеспокоены возросшей активностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины, в том числе в Сербии. С 2014 года в этой стране действует закон, предусматривающий тюремный срок от шести месяцев до десяти лет за участие в военных действиях или конфликтах третьих стран, а также за вербовку граждан Сербии.