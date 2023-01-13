США обеспокоены деятельностью ЧВК «Вагнер»

У властей США вызывает беспокойство деятельность российской ЧВК «Вагнер» в разных странах, заявил советник Госдепа Дерек Шолле. По его словам, Вашингтон ведет работу по нейтрализации деятельности ЧВК. Какие меры принимают американские власти, он не уточнил.

Господин Шолле поднял эту тему во время визита в Сербию накануне, 12 января. По его словам, ЧВК «Вагнера» «вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира». «Мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность»,— сказал представитель Госдепа (цитата по ТАСС).

СМИ прошлой осенью писали, что ЧВК «Вагнера» вербует заключенных российских колоний для участия в военной операции на Украине, причем вербовкой занимался лично создатель ЧВК Евгений Пригожин. На этой неделе он заявил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР, Кремль это не подтвердил. Politico сообщало, что в США обеспокоены возросшей активностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины.