Кто не обманывает, тот не избирается

Притом что промежуточные выборы в США прошли 3 ноября, в некоторых штатах их результаты еще официально не объявлены и не утверждены. Один из таких штатов — Аляска. Там победители будут объявлены 25 ноября. И если в случае с выборами губернатора все более или менее понятно, то вот избрание нового сенатора от штата сопровождалось громким скандалом. С незначительным перевесом на них лидирует представительница демократической партии Мэри Пелтола — 48,96%. Нынешний сенатор от Аляски Дэн Салливан уступает ей всего 1,75 процентного пункта. Но в бюллетенях были еще два кандидата. Один — почти полный тезка сенатора-республиканца Дэниэл Салливан, второй, Джеральд Хэйкис, выступал с точно такой же программой, как и сенатор, тоже представляя республиканскую партию. Эти два кандидата получили в общей сложности чуть больше 4%, оттянув голоса у действующего сенатора. Это кандидаты-спойлеры, которым, как стало известно, помогали демократы и другие противники действующего сенатора.