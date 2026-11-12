Кто не обманывает, тот не избирается
Как великие государственные деятели начинали карьеру с обмана
Президент США Дональд Трамп публично усомнился в том, что промежуточные выборы в США прошли честно и справедливо. Ранее он требовал засчитать победу кандидату-республиканцу на Аляске, когда выяснилось, что демократы внедрили кандидатов-спойлеров, чтобы те оттянули голоса у представителя партии президента. “Ъ” вспоминает всемирно известных и уважаемых лидеров, чья политическая карьера начиналась с манипуляций или откровенного обмана.
Сами мы с Аляски
Притом что промежуточные выборы в США прошли 3 ноября, в некоторых штатах их результаты еще официально не объявлены и не утверждены. Один из таких штатов — Аляска. Там победители будут объявлены 25 ноября. И если в случае с выборами губернатора все более или менее понятно, то вот избрание нового сенатора от штата сопровождалось громким скандалом. С незначительным перевесом на них лидирует представительница демократической партии Мэри Пелтола — 48,96%. Нынешний сенатор от Аляски Дэн Салливан уступает ей всего 1,75 процентного пункта. Но в бюллетенях были еще два кандидата. Один — почти полный тезка сенатора-республиканца Дэниэл Салливан, второй, Джеральд Хэйкис, выступал с точно такой же программой, как и сенатор, тоже представляя республиканскую партию. Эти два кандидата получили в общей сложности чуть больше 4%, оттянув голоса у действующего сенатора. Это кандидаты-спойлеры, которым, как стало известно, помогали демократы и другие противники действующего сенатора.
В начале недели внимание на это обратил и президент США. «Голоса, отданные за Фальшивого Дэна Салливана и за того другого "паразита", которого демократы пропихнули в бюллетень для голосования, должны быть немедленно переданы НАСТОЯЩЕМУ Дэну Салливану, и выборы на этом закончатся — он легко побеждает. Другого справедливого решения нет! Президент ДДжТ»,— написал господин Трамп в посте в своей соцсети Truth Social.
Принц и нищие в Бостоне
Демократы Аляски не были первыми, кто придумал использовать кандидатов-спойлеров. Одним из самых известных случаев стали выборы 1946 года в Бостоне, когда благодаря подставным кандидатам свой первый шаг в политике сделал Джон Ф. Кеннеди.
Джон баллотировался в Конгресс США от 11-го округа Массачусетса. Его главным соперником считался член городского совета Джозеф Руссо, знаменитость своего рода: он был первым иммигрантом из Италии, сумевшим получить выборную должность в городе. Чтобы запутать избирателей, команде Джона удалось найти полного тезку советника — Джо Руссо, 27-летнего уборщика. План быстро раскрылся, но выдвижение второго Руссо не нарушало никаких законов. Даже его собственные слова о том, что его «надоумили» выдвинуть свою кандидатуру, ничего не изменили. Дополнительным маневром было заполнение бюллетеня еще несколькими кандидатам-спойлерами с итальянскими фамилиями. Они должны были расколоть голоса итальянской общины еще больше.
Сам Джон Кеннеди, скорее всего, не знал об этих ухищрениях: кампанией фактически руководил его отец. И на самом деле они оказались лишними. За Кеннеди проголосовало 22 183 избирателя. Это больше, чем получили оба Руссо. «Настоящий» получил 5661 голос, спойлер — 773 голоса. Джон Ф. Кеннеди прошел в Конгресс. Президентом США он стал через 14 лет.
Если друг оказался вдруг
Линдон Джонсон, вице-президент при Кеннеди, сменивший его и до сих пор прославляемый за принятие знаменитого Закона о гражданских правах, тоже начал свою карьеру в большой политике с обмана. Вполне осознанного и тщательно подготовленного.
В 1941 году, когда Джонсон выдвинул свою кандидатуру в Сенат, фотография стала едва ли не главным элементом его предвыборной кампании. Массивные билборды, реклама в газетах, флаеры. Везде избиратели видели президента страны, улыбающегося Джонсону и пожимающего его руку, и слоганы «Франклин Д. и Линдон Б.». У фотографии был только один изъян, о котором, впрочем, избиратели даже не догадывались. Она была практически фальшивой.
Снимок был сделан в мае 1937 года, когда Джонсон оказался в числе встречавших президента, проезжавшего через городок Галвестон в Техасе. Ему удалось протиснуться поближе к губернатору штата, разговаривавшему с Рузвельтом, протянуть тому руку, которую президент, привыкший пожимать сотни рук в день, пожал почти автоматически.
Но если на оригинальном кадре было очевидно, что президент встречается с группой людей, то на фотографии 1941 года казалось, что Рузвельт приветствует одного только Джонсона. Штаб кандидата в сенаторы, как стало потом известно, нанял специального ретушера, который закрасил изображение стоявшего впереди Джонсона губернатора штата и, кроме того, дорисовал задний план, чтобы имитировать пустое пространство за фигурами. Отретушированный отпечаток фотографии был переснят, чтобы получить чистый негатив.
Фотоподделка не помогла. В 1941 году Джонсон с минимальным отрывом (1311 голосов) проиграл выборы. Впрочем, когда в 1948 году он все-таки стал сенатором, то произошло это тоже не без обмана. На демократических праймериз после закрытия участков он проигрывал своему конкуренту, но через несколько дней в одном из округов случайно нашлись 202 бюллетеня, почти все из которых были отданы за Джонсона. В итоге он победил на праймериз с преимуществом всего в 87 голосов. Но уже своего противника-республиканца на выборах 1948 года он победил легко и ожидаемо, в то время Техас был традиционно демократическим штатом.
«Красные идут!»
В 1946 году только что покинувший военную службу 33-летний Ричард Никсон решил стать политиком. И, в отличие от многих, сразу начал с федерального уровня. В родной Калифорнии он выдвинул свою кандидатуру на выборах в Палату представителей Конгресса США. И, казалось, не имел ни единого шанса на успех. Его оппонентом был демократ Джерри Вурхис, действующий конгрессмен, пять раз избиравшийся на этот пост.
Предвыборная кампания Никсона основывалась на том, что теперь принято называть черным пиаром. Правда, в его случае пиар стоило бы называть красным. Одним из главных элементов кампании были обвинения Вурхиса в том, что он коммунист. Ежедневно тысячам избирателей в округе звонили сотрудники специально созданного телефонного пула Никсона. «Я ваш друг, но не могу назвать своего имени. Вы знаете, что Джерри Вурхис — коммунист?» — говорили они и тут же вешали трубку.
На предвыборных дебатах Никсон обвинил Вурхиса в том, что тот получает поддержку от профсоюзов, что было неправдой.
Тактика сработала. Вурхис проиграл и до конца жизни не мог простить Никсона за это. Ему в какой-то мере повезло: он дожил до Уотергейтского скандала, из-за которого Никсон в 1972 году ушел в отставку, став единственным президентом США, сделавшим это досрочно. Узнав об отставке своего противника почти тридцатилетней давности, Вурхис сказал: «Вот философия победы любой ценой получила свою заслуженную и справедливую награду».
Если нет врага, придумай его
Борис Джонсон, один из самых колоритных британских политиков и премьер-министров, пришел в большую политику, проделав серьезную подготовительную работу. Джонсон, работавший в Брюсселе корреспондентом The Daily Telegraph, привлекал внимание к своей персоне «евромифами» в которых преувеличивал или даже вовсе перевирал решения и действия ЕС. Они стали фундаментом британского евроскептицизма, сделали его лично любимым журналистом Маргарет Тэтчер и обеспечили ему начальный политический капитал. В свою очередь, миссия ЕК в Британии была вынуждена завести на своем сайте блог, в котором разоблачались евромифы в британской прессе.
Среди самых известных историй Джонсона — сообщение о введении размера презервативов, который слишком мал для британцев, а подстроен под запросы итальянцев, история с запретом кривых бананов и огурцов (на самом деле речь шла только о стандартизации овощей и фруктов), о найме собак и специалистов для определения, пахнет ли одинаково навоз во всех странах—членах ЕС, информация о грядущем запрете британских сосисок и чипсов и так далее.
Все это сделало его необычайно знаменитым, позволило стать мэром Лондона, парламентарием, а затем и премьер-министром.