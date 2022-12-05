Стареют все

Темпы роста мирового населения продолжат сокращаться, поэтому проблема высокой рождаемости сменится рисками, связанными со старением населения,— снижением доли рабочей силы и повышением нагрузки на пенсионные системы и здравоохранение, отмечают экономисты Гарвардского университета в статье для Международного валютного фонда (МВФ). Индия может опередить Китай по размеру населения уже в следующем году, но и здесь темпы его роста до 2050 года будут вдвое ниже, чем в предыдущие 20 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: William Hong / Reuters Фото: William Hong / Reuters

Несмотря на значительные различия в темпах роста населения в развитых и развивающихся странах, основным трендом для глобального населения становится не его быстрый рост, а старение, говорится в статье Дэвида Блума и Лео Закера из Гарвардского университета, опубликованной на сайте МВФ. Последнее является следствием снижения рождаемости (между 1970 и 2020 годами она сократилась во всех странах мира) и повышения продолжительности жизни (в 1913 году она составляла 34 года, в 2022-м — 72), в итоге к 2050 году, по прогнозу ООН, количество детей до 15 лет и тех, кто старше 65 лет, сравняется, средняя продолжительность жизни к тому моменту должна достигнуть 79 лет, а рождаемость — снизиться с 2,75 до 2,15, средний прирост населения до 2050 года при этом составит 0,8% в год и будет последовательно снижаться, поэтому для достижения отметки в 9 млрд человек потребуется больше времени, чем для увеличения с 7 млрд до 8 млрд (этот процесс занял 12 лет, отметка была пройдена 15 ноября этого года).

Темпы роста населения будут замедляться даже в самых быстрорастущих регионах — по прогнозу ООН, количество стран, в которых сокращается население, вырастет с 41 в 2022 году до 88 в 2050-м (пандемия коронавируса лишь незначительно повлияла на этот тренд, несмотря на снижение продолжительности жизни на два года в 2020–2021 годах). В Индии, которая как ожидается, опередит Китай по размеру населения уже в следующем году, его ежегодный прирост в 2020–2040 годах составит 0,7%, что вдвое ниже тема роста в 2000–2020 годах.

Подобные перемены приведут к значительным экономическим последствиям и потребуют новых институциональных реформ и технологических изменений из-за сокращения рабочей силы, увеличения нагрузки на пенсионные системы и здравоохранение, указывают авторы. Сейчас соотношение рабочей силы к неработающему населению в среднем в мире составляет 1,3, ниже всего оно в Африке — 0,9, выше всего — в Европе, Азии и Латинской Америке — 1,5.

Ранее быстрый рост населения рассматривался вкупе с проблемами нехватки продовольствия, исчерпания природных ресурсов и экологическими проблемами. Одним из решений, помимо переобучения и других способов увеличения возраста выхода на пенсию, может стать снятие ограничений на миграцию, чтобы решить проблемы несоответствия количества рабочих мест и числа работников, пишут в МВФ, пока что 96% населения проживают в тех странах, в которых родились. Доля мигрантов выше в категории населения с высоким доходом — 14,7% (в категории с самыми низкими доходами — 1,8%, но это выше, чем в категории со средне-низкими доходами — 1%).

Татьяна Едовина