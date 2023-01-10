Китайские двери открываются

Китай с 8 января отменил ограничения на въезд в страну, введенные в разгар пандемии коронавируса. Новые правила касаются как прибытия в международные аэропорты страны, так и прохождения границ в сухопутных и морских пунктах пропуска. Меры продолжают объявленный в начале декабря курс на ослабление режима «нулевой толерантности» к коронавирусу — тогда власти уже отказались от значительной части ограничений, заметно замедлявших рост китайской экономики. «Открытие» Китая рассматривается как один из основных факторов критически важной для РФ поддержки сырьевых цен, а меры по упрощению внешнеэкономических сделок для китайских компаний могут несколько оживить взаимную торговлю. Нефтяные котировки на фоне происходящего уже перешли к росту после депрессии на прошлой неделе, а китайский юань укрепился почти до пятимесячного максимума в паре с долларом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Власти Китая подтвердили планы по дальнейшему снятию ковидных ограничений — с 8 января в стране полностью отменен карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Также в воскресенье местные власти начали выдавать визы и разрешения на временное проживание для иностранцев. Ограничения были введены почти три года назад: на фоне распространения пандемии для всех прибывающих международными рейсами требовалось прохождение тестов, переезд на специальных автобусах в карантинный отель, дезинфекция всего багажа и нахождение в карантине на протяжении нескольких дней, а пешеходные переходы в сухопутных и морских пунктах пропуска, в том числе с Гонконгом, были закрыты.

Напомним, в начале декабря Китай объявил о значительном пересмотре политики «нулевой толерантности к коронавирусу» — новое регулирование запретило «произвольное» распространение локдаунов на целые районы и города, а главным принципом при их введении стала минимизация зон «высокого риска», на которые распространяется карантинный режим при выявлении случаев заражения COVID-19.

Карантинные требования влияли и на российский бизнес — в частности, на погранпостах с РФ действовал целый ряд ограничений, введенных китайской стороной, отмечали ранее в российской таможне (см. “Ъ” от 1 декабря 2022 года).

С 8 января Китай возобновил работу пассажирского направления в пункте пропуска Забайкальск—Маньчжурия (оно было закрыто с февраля 2020 года), сообщили вчера в службе.

Пока въезд на территорию КНР возможен регулярным пассажирским транспортом с 9:00 до 19:00, при этом прибывающие должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Заметим, несмотря на действующие ограничения, оборот российско-китайской торговли в январе—ноябре прошлого года вырос на 32% (данные китайской таможни), однако большую часть этого прироста обеспечил экспорт из РФ, который увеличился на 47,5% (в первую очередь за счет нефти), тогда как импорт вырос на 13,4%.

Помимо открытия границ, Китай также отменил обязательную регистрацию участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщили в торгпредстве РФ в Китае. По данным торгпредства, новые поправки к закону КНР «О внешней торговле» отменили ст. 9 этого закона, требовавшую регистрации предприятий, занимающихся экспортом и импортом товаров и технологий. Сообщается, что управления коммерции на местах больше не будут требовать подтверждений о регистрации в качестве участника ВЭД при оформлении квот, лицензий и свидетельств, связанных с экспортно-импортной деятельностью. «Мера может привести к незначительному увеличению количества экспортеров из Китая, так как не потребуется платить за экспортную лицензию, но эти траты и так, как правило, брали на себя импортеры в РФ и других странах,— отмечает основатель компании VIG Trans Игорь Ребельский.— Теперь с учетом отмены этого закона сбор взиматься не будет, то есть у экспортеров, которые редко занимаются отправками на экспорт из Китая, снижаются траты».

Снятие ограничений на въезд вызвало ралли на рынках, подорожала и нефть: мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 2,43%, до $80,48 за баррель,— на прошлой неделе цены на нефть были под давлением, отыгрывая опасения, связанные со спросом в Китае и перспективами рецессии.

Китайский юань же укрепился почти до пятимесячного максимума в паре с долларом — на материковом рынке он вырос на 0,85%, до 6,779, на офшорном рынке — подорожал на 0,66%, до 6,7855.

«Отдельные ограничения пока сохраняются, но уже сейчас потоки иностранцев в Китай дают рынку повод заложить в котировки оптимизм, связанный с ростом спроса на топливо со стороны транспортной отрасли, к Новому году по китайскому календарю многие жители страны спешат навестить своих родственников, за счет чего уровень социальной мобильности в этот период очень высокий»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Он ожидает, что по итогам января статистика по потреблению топлива в стране будет более сильной относительно предыдущих месяцев. Однако массовый поток путешественников может вызвать новый всплеск инфекции COVID-19, заставляя власти повременить с дальнейшим ослаблением карантинных мер, опасается эксперт.

Татьяна Едовина