Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Газпром» продолжает сокращать поставки газа через Украину

Объем поставляемого сегодня, 17 января, через Украину газа составил 32,6 млн куб. м, сообщили в пресс-службе «Газпрома». Накануне объем транзита был зафиксирован на уровне 35,4 млн куб. м. Таким образом, поставки топлива через украинскую территорию сократились на 7,9%.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа",— 32,6 млн куб. м на 17 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена»,— сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов (цитата по «РИА Новости»).

До начала военной операции России на Украине транзит российского трубопроводного газа в Европу осуществлялся через пункты «Сохрановка» и «Суджа». На «Сохрановку» на тот момент приходилось до трети поставок (около 32,6 млн куб. м. в сутки). С 11 мая «Оператор ГТС Украины» объявил об отказе принимать российский газ на этой точке входа, аргументировав это наступлением форс-мажорных обстоятельств.

Экспорт «Газпрома» на зарубежные рынки по итогам 2022 года сократился на 46% и составил минимальные в истории компании 100,9 млрд куб. м. Сокращение экспорта может продолжиться и в 2023 году, при этом доля «Газпрома» на рынке Евросоюза окажется в два раза меньше, чем у США.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Газпром" учится жить без Европы».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...