«Газпром» продолжает сокращать поставки газа через Украину

Объем поставляемого сегодня, 17 января, через Украину газа составил 32,6 млн куб. м, сообщили в пресс-службе «Газпрома». Накануне объем транзита был зафиксирован на уровне 35,4 млн куб. м. Таким образом, поставки топлива через украинскую территорию сократились на 7,9%.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа",— 32,6 млн куб. м на 17 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена»,— сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов (цитата по «РИА Новости»).

До начала военной операции России на Украине транзит российского трубопроводного газа в Европу осуществлялся через пункты «Сохрановка» и «Суджа». На «Сохрановку» на тот момент приходилось до трети поставок (около 32,6 млн куб. м. в сутки). С 11 мая «Оператор ГТС Украины» объявил об отказе принимать российский газ на этой точке входа, аргументировав это наступлением форс-мажорных обстоятельств.

Экспорт «Газпрома» на зарубежные рынки по итогам 2022 года сократился на 46% и составил минимальные в истории компании 100,9 млрд куб. м. Сокращение экспорта может продолжиться и в 2023 году, при этом доля «Газпрома» на рынке Евросоюза окажется в два раза меньше, чем у США.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Газпром" учится жить без Европы».

Милена Костерева