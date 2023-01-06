«Газпром» пятый день подряд снижает прокачку газа в Евросоюз через Украину

Прокачка газа «Газпромом» в страны Евросоюза через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» на российско-украинской границе сегодня, 6 января, составит 35,5 млн куб. м. Таким образом, менее чем за неделю экспортный показатель снизился приблизительно на 7,8 млн куб. м.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа",— 35,5 млн куб. м на 6 января. Заявка на ГИС "Сохрановка» отклонена»,— рассказал журналистам пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов (цитата по «Прайм»).

Днем ранее объем прокачки составлял 37,6 млн куб. м, 4 января — 37,8 млн куб. м, 3-го — 42,2 млн, 2-го — 42,4 млн. Начался год с показателя 43,3 млн куб. м — это средние значения прокачки в прошлые месяцы. Отметим, что снижение поставляемых объемов происходит на фоне падения цен на газ. Вчера, 5 января, стоимость газа опускалась ниже $700 за тыс. куб. м. В прошлый раз так дешево газ в Европе стоил в сентябре 2021 года.

О потенциальном снижении прокачки энергоресурса до 35,5 млн куб. м 6 января ранее сообщал «Оператор ГТС Украины». Транзит газа через «Сохрановку» был остановлен в мае 2022 года.

О транзите российского топлива через Украину — в материале «Ъ» «Украина отключила треть транзитного газа».

Андрей Сапожников