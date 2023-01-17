Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цена газа в Европе упала ниже значений августа 2021 года — $600 за 1 тыс. куб. м

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $600 за 1 тыс. куб. м впервые с 31 августа 2021 года. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $599 за 1 тыс. куб. м. На открытии торгов газ стоил $637,7, после чего стоимость поднялась примерно на 5%, но вновь перешла к снижению.

Вчера, 16 января, цены на газ в Европе по итогам торгов снизились на 15,5%, оказавшись на минимумах с сентября 2021 года. С начала года цены упали уже на 25%. Их снижение в январе вызвано высокими запасами газа в европейских хранилищах и стабильными поставками СПГ.

О ценах на газ — в публикации «Ъ» «Полезные закопаемые».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...