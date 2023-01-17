Цена газа в Европе упала ниже значений августа 2021 года — $600 за 1 тыс. куб. м

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $600 за 1 тыс. куб. м впервые с 31 августа 2021 года. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $599 за 1 тыс. куб. м. На открытии торгов газ стоил $637,7, после чего стоимость поднялась примерно на 5%, но вновь перешла к снижению.

Вчера, 16 января, цены на газ в Европе по итогам торгов снизились на 15,5%, оказавшись на минимумах с сентября 2021 года. С начала года цены упали уже на 25%. Их снижение в январе вызвано высокими запасами газа в европейских хранилищах и стабильными поставками СПГ.

О ценах на газ — в публикации «Ъ» «Полезные закопаемые».

Лаура Кеффер