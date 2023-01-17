Москалькова отрицает подготовку крупного обмена пленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опровергла сообщения о достигнутых с Украиной договоренностях по крупному обмену пленными. Она заявила, что на встрече с украинским омбудсменом обсуждался вопрос о возвращении в Россию тяжело раненных военных. Ранее о подготовке крупного обмена пленными между Россией и Украиной сообщил омбудсмен Турции Шереф Малкоч, который также участвовал в этих встречах.

«В Анкаре при встрече с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Лубинцом был разговор о том, что тяжело раненные, в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, подлежат репатриации, то есть передаче на родину безо всяких условий. И был разговор о списках <...> какой-либо договоренности об обменах не было»,— сказал госпожа Москалькова «Интерфаксу».

Она напомнила, что передала Дмитрию Лубинцу, с которым провела три раунда переговоров в Анкаре, список из 54 человек. Украинская сторона обещала предоставить список из 200 человек.

Татьяна Москалькова отметила, что вопросами обмена занимаются военные ведомства двух стран. По ее словам, аппарат уполномоченного взаимодействует с Минобороны России.

Турецкий омбудсмен 16 января заявил, что Россия и Украина обсуждают обмен пленными, под который могут попасть около тысячи человек. По его словам, украинский омбудсмен передал российской стороне список из 800 человек, а российский омбудсмен передал украинскому список из 200 человек. 16 января президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обмен пленными, в первую очередь ранеными.

Что происходит на 328-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек