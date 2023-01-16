Турецкий омбудсмен сообщил о подготовке крупного обмена пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина обсуждают обмен пленными, под него могут попасть около тысячи человек, сообщил омбудсмен Турции Шереф Малкоч. Переговоры проходят в рамках встреч, организованных господином Малкочем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шереф Малкоч

Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Шереф Малкоч

Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ

«На встрече, на которой я присутствовал, украинский омбудсмен передал российской стороне список из 800 человек. Российский омбудсмен передал украинскому список из 200 человек»,— сказал господин Малкоч телеканалу CNN Turk. По его словам, между Россией и Украиной прошло восемь встреч по вопросу обменов пленными.

Господин Малкоч также сообщил о разработке механизма «Стамбульской платформы» для координации обменов между Россией и Украиной. По его словам, гуманитарный коридор будет предназначен для раненых, стариков, женщин и детей.

12 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским создание гуманитарного коридора для вывоза раненых из зоны боевых действий. Центром гуманитарного коридора может стать Стамбул. Сегодня, 16 января, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры. В Кремле сообщали, что в ходе разговора стороны обсуждали обмен пленными.

Что происходит на 327-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко