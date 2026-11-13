Минобороны России отчиталось об ударах по электроподстанциям в Сумской области

Кроме того, российские военнослужащие ударили по судну, которое направлялось в порт Черноморск с военным грузом. Под удар также попали два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Сербка Одесской области. Они использовались для перевозки грузов для ВСУ, указано в сообщении.