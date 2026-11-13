Ирландия оштрафовала Tinder на €11 млн за нарушения правил защиты данных
Ирландская Комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала компанию Match Group, владеющую Tinder, на €11 млн за нарушение правил защиты персональных данных. DPC установила, что автоматизированный инструмент «Загрузить мои данные» не соответствует требованиям регламента GDPR Европейского союза.
В ходе расследования, длившегося с 2020 года, выяснилось, что пользователи, запрашивая через эту функцию данные, не получали полной их копии. Часть информации опускалась или предоставлялась лишь в виде сводки.
Помимо штрафа Match Group получила предупреждение и обязана привести выдачу данных в соответствие с GDPR в течение трех месяцев. В компании заявили, что не согласны со штрафом и будут его обжаловать.
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