«Газпром» увеличил объем размещения биржевых облигаций до 50 млрд рублей
«Газпром» увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 млрд руб., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в финансовых кругах. Первоначально планировалось разместить бумаги на сумму не менее 20 млрд руб., однако спрос позволил скорректировать параметры выпуска в сторону увеличения.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов. Компания 13 ноября собирала заявки на трехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-31 с ежемесячными купонами.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 ноября. Организаторами выпуска станут Газпромбанк и Sber CIB. Эмитентом ценных бумаг является «дочка» «Газпрома» — «Газпром капитал», используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску будет предоставлено поручительство «Газпрома».