«Газпром» увеличил объем размещения биржевых облигаций до 50 млрд рублей

«Газпром» увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 млрд руб., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в финансовых кругах. Первоначально планировалось разместить бумаги на сумму не менее 20 млрд руб., однако спрос позволил скорректировать параметры выпуска в сторону увеличения.