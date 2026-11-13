Уиткофф и Кушнер представили Европе итоги переговоров с Путиным
Поздним вечером 12 ноября состоялась встреча американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с представителями Европы. Как сообщает агентство AFP, беседа прошла на территории военной авиабазы Кейсмент.
«Вчера на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов ЕС», — написал премьер Польши Дональд Туск в X.
Там же американские спецпосланники встретились и с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому рассказали об итогах переговоров в Москве. Одним из результатов стало согласие провести следующий раунд переговоров при участии европейских стран. Кроме того, было заявлено скором обмене военнопленными, который должен стать самым масштабным с начала конфликта.
Дата следующего раунда пока неизвестна. По словам президента Финляндии Александра Стубба, контакты пройдут в ближайшие две недели. В ЕС тем временем выбирают, кто будет представлять интересы объединения.
Как сообщало Politico, переговорщиком от ЕС, скорее всего, станет глава Евросовета Антониу Кошта, утверждает Politico.
Подробнее о подготовке ЕС к предстоящим переговорам — в материале «Ъ» «Один на всех, не все за одного».