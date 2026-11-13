Уиткофф и Кушнер представили Европе итоги переговоров с Путиным

Там же американские спецпосланники встретились и с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому рассказали об итогах переговоров в Москве. Одним из результатов стало согласие провести следующий раунд переговоров при участии европейских стран. Кроме того, было заявлено скором обмене военнопленными, который должен стать самым масштабным с начала конфликта.